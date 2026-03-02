بريطانيا تؤكد استهداف قاعدتها الجوية في قبرص بطائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أنها تتعامل مع هجوم بطائرة مسيرة قد يكون إيرانيا استهدف قاعدة "أيه إف أكروتيري" الجوية الملكية في جزيرة قبرص.ونقلت وكالة "The Independent" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "تستجيب قواتنا المسلحة لهجوم مشتبه به بطائرة مسيرة على قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص، والذي وقع عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي".وأضاف المتحدث أن "إجراءات حماية القوات في المنطقة في أعلى مستوياتها، وقد تحركت القاعدة للدفاع عن أفرادنا".ووصف المسؤول العسكري الموقف بأنه لا يزال "قائماً ومتطوراً"، متعهداً بتقديم المزيد من المعلومات "في الوقت المناسب".ووفقاً لمصادر مطلعة، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين، إلا أنه خلّف "أضراراً طفيفة" في المنشأة.وفي تطورات ما قبل الهجوم، كشفت مصادر لصحيفة " Cyprus Mail" القبرصية أن القواعد البريطانية في الجزيرة أعلنت حالة "تهديد أمني" قبيل منتصف الليل بقليل، حيث صدرت أوامر للأفراد العسكريين بالعودة إلى منازلهم والبقاء في الداخل "حتى إشعار آخر".يأتي هذا التصعيد الأمني في وقت حساس، تزامناً مع تقارير سابقة عن موافقة لندن على استخدام واشنطن لقواعدها العسكرية في قبرص لتنفيذ عمليات دفاعية محددة يهدف إلى حماية الحلفاء البريطانيين والأمريكيين في الشرق الأوسط في ظل استمرار الهجمات الإيرانية.المصدر: "The Independent"