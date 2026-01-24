Babnet   Latest update 17:50 Tunis

ترامب يعد بأن بلاده ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند

Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 17:34
      
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث صحفي، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست: "سنحصل على كل ما نريده. تجري بعض المحادثات الشيقة في هذا المجال".



يوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب أنه عقب اجتماعه مع أمين عام الناتو مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند. مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".


وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك. وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
