توقع حدوث عواصف مغناطيسية من فئة G3 وG4 يوم الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696dc8fa40bd25.04343574_lemgqknojfiph.jpg width=100 align=left border=0>
صورة تعبيرية / solarseven
Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 07:01
      
يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية حدوث عواصف مغناطيسية من الفئتين G3 وG4 يوم الثلاثاء.


ويشير خبراء المختبر، إلى أنه في مساء يوم الأحد 18 جانفي الجاري رصدوا أول توهج قوي للأشعة السينية على الشمس في عام 2026.

ووفقا لبيان المختبر، من المتوقع أن يصل التوهج الشمسي إلى الأرض يوم الثلاثاء، ويسبب حدوث عاصفة مغناطيسية من فئة G3G4 والحدالأدنى للمنطقة الشفقية يصل إلى 50 درجة.


ووفقا لجدول تقييم شدة العواصف المغناطيسية تعتبر فئة G3 قوية وG4 قوية جدا.

ويشير خبراء المختبر إلى أن التوهج الشمس كان "كبيرا جدا" شمل كامل المنطقة المركزية للشمس- "حوالي نصف مليون كيلومتر"، أي أكبر من قطر الأرض بحاولي 35 مرة.
