ميلوني: فرض واشنطن رسوم جمركية بسبب غرينلاند "خطوة خاطئة"

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لغرينلاند، ووصفت هذه الخطوة بالخاطئة.



وقالت ميلوني للصحفيين الإيطاليين على هامش زيارتها لكوريا الجنوبية: "إن احتمال رفع التعريفات الجمركية ضد الدول التي قررت المساهمة في أمن غرينلاند يعد خطأ في رأيي، وأنا لا أوافق على ذلك".



وأضافت أن رغبة بعض الدول الأوروبية في نشر قوات لا ينبغي تفسيرها كمبادرة موجهة ضد الولايات المتحدة.وأوضحت: "يبدو لي أن هناك مشكلة في التفاهم والتواصل المتبادل، أواصل التأكيد على دور الناتو، فهو المكان الذي يجب أن نحاول فيه تنظيم أدوات الردع بشكل مشترك ضد التدخل العدائي في أراضٍ ذات أهمية استراتيجية".وشددت على ضرورة استئناف الحوار حول الوضع في غرينلاند وتجنب التصعيد.وأردفت ميلوني: "قبل ساعات قليلة تحدثت مع ترامب وأخبرته بما أعتقده، كما تحدثت مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الذي أكد أن الناتو بدأ العمل بشأن هذه المسألة"، مشيرة إلى أن محادثة هاتفية مع القادة الأوروبيين ستُجرى يوم الأحد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% ابتداء من فيفري ضد الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25% وتستمر حتى إبرام صفقة لشراء غرينلاند من قبل الولايات المتحدة.يذكر أن غرينلاند تتبع للمملكة الدنماركية، إلا أن ترامب كرر مراراً أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً توقعها احترام سلامتها الإقليمية.