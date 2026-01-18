اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/635c15ff958705.82969913_nifohqmkjgepl.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا على مستوى سفراء الدول الأعضاء، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية ملف غرينلاند.



وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من مساء السبت، أنه تم استدعاء ممثلي الدول الأعضاء لعقد جلسة استثنائية بعد ظهر الأحد، بهدف تدارس الموقف والرد على التصريحات الأمريكية الأخيرة.







تهديدات جمركية وتصعيد محتمل

وكان ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات القادمة من ثماني دول أوروبية ابتداءً من الأول من فيفري، ملوّحًا برفعها إلى 25% اعتبارًا من شهر جوان في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.





وذكر ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية، أن هذه الرسوم ستشمل واردات الولايات المتحدة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مكرّرًا رغبته في ضم غرينلاند بدعوى تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي.



موقف غرينلاند وحلف الناتو

وتتمتع غرينلاند، التي تُعدّ جزءًا من مملكة الدنمارك، بحكم ذاتي واسع، وقد أكدت سلطاتها في مناسبات سابقة رفضها الانضمام إلى الولايات المتحدة. كما شدّد حلفاء واشنطن داخل حلف شمال الأطلسي على أن حماية القطب الشمالي لا تستوجب السيطرة الأمريكية على الجزيرة.



خيارات أوروبية مطروحة

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ سيبحث إجراءات مضادة محتملة، غير أن الاتحاد الأوروبي يمتلك آلية قانونية للدفاع التجاري تتيح له فرض رسوم مضادة وتدابير ردعية في حال تعرّضه لضغوط تجارية تهدف إلى التأثير على قراراته السيادية.



وتُستخدم هذه الآلية، وفق التشريعات الأوروبية، كخيار أخير بعد استنفاد مسارات الحوار الدبلوماسي.



ويأتي هذا التطور في وقت حساس، خاصة أن الدول المعنية بالرسوم كانت قد شاركت مؤخرًا في مهمات عسكرية واستطلاعية أوروبية في الجزيرة القطبية، التي باتت محور توتر جيوسياسي متصاعد بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

وكان ترامب قد صرّح بأنعلى الواردات القادمة منابتداءً من الأول من فيفري، ملوّحًافي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.وذكر ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية، أن هذه الرسوم ستشمل واردات الولايات المتحدة من، مكرّرًا رغبته فيبدعوى تعزيزوتتمتع غرينلاند، التي تُعدّ جزءًا من، وقد أكدت سلطاتها في مناسبات سابقة. كما شدّد حلفاء واشنطن داخلعلى أنولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ سيبحث، غير أن الاتحاد الأوروبي يمتلكتتيح له فرضفي حال تعرّضه لضغوط تجارية تهدف إلى التأثير على قراراته السيادية.وتُستخدم هذه الآلية، وفق التشريعات الأوروبية،بعد استنفاد مسارات الحوار الدبلوماسي.ويأتي هذا التطور في وقت حساس، خاصة أنكانت قد شاركت مؤخرًا فيفي الجزيرة القطبية، التي باتت محوربين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.