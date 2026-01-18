Babnet   Latest update 06:17 Tunis

اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/635c15ff958705.82969913_nifohqmkjgepl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 06:17 قراءة: 1 د, 26 ث
      
وكالات - من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا على مستوى سفراء الدول الأعضاء، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية ملف غرينلاند.

وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من مساء السبت، أنه تم استدعاء ممثلي الدول الأعضاء لعقد جلسة استثنائية بعد ظهر الأحد، بهدف تدارس الموقف والرد على التصريحات الأمريكية الأخيرة.


تهديدات جمركية وتصعيد محتمل

وكان ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات القادمة من ثماني دول أوروبية ابتداءً من الأول من فيفري، ملوّحًا برفعها إلى 25% اعتبارًا من شهر جوان في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.


وذكر ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية، أن هذه الرسوم ستشمل واردات الولايات المتحدة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مكرّرًا رغبته في ضم غرينلاند بدعوى تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي.

موقف غرينلاند وحلف الناتو

وتتمتع غرينلاند، التي تُعدّ جزءًا من مملكة الدنمارك، بحكم ذاتي واسع، وقد أكدت سلطاتها في مناسبات سابقة رفضها الانضمام إلى الولايات المتحدة. كما شدّد حلفاء واشنطن داخل حلف شمال الأطلسي على أن حماية القطب الشمالي لا تستوجب السيطرة الأمريكية على الجزيرة.

خيارات أوروبية مطروحة

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ سيبحث إجراءات مضادة محتملة، غير أن الاتحاد الأوروبي يمتلك آلية قانونية للدفاع التجاري تتيح له فرض رسوم مضادة وتدابير ردعية في حال تعرّضه لضغوط تجارية تهدف إلى التأثير على قراراته السيادية.

وتُستخدم هذه الآلية، وفق التشريعات الأوروبية، كخيار أخير بعد استنفاد مسارات الحوار الدبلوماسي.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، خاصة أن الدول المعنية بالرسوم كانت قد شاركت مؤخرًا في مهمات عسكرية واستطلاعية أوروبية في الجزيرة القطبية، التي باتت محور توتر جيوسياسي متصاعد بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322077

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Senegal CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-13
13°-11
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026