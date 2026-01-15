الإليزيه يوضح سبب احتقان عين ماكرون: "وعاء دموي انفجر"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696942817503d7.96440064_ikmhogjlpfqen.jpg width=100 align=left border=0>

قدم قصر "الإليزيه" الرئاسي الفرنسي توضيحا بشأن ظهور الرئيس إيمانويل ماكرون بعينه اليمنى محتقنة ومحمرة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بانفجار وعاء دموي صغير وليس بمشكلة صحية خطيرة.



ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن بيان صادر عن إدارة الرئاسة قوله: "إنه مجرد نزيف بسيط من وعاء دموي في العين. لا يوجد شيء خطير في ذلك." ويُعرف هذا النزف تحت الملتحمة بأنه حالة حميدة شائعة لا تشكل خطرا على الصحة.







وظهر ماكرون بهذه الحالة يوم الخميس خلال خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة في قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا. وقد وصل الرئيس إلى القاعدة مرتديا نظارات شمسية احتفظ بها حتى دخوله المبنى، ربما لتجنب لفت الانتباه إلى عينه.





وعندما بدأ مخاطبة الجنود، علق على مظهره بمزحة قائلا: "أعتذر عن المظهر غير الجمالي لعيني. يمكن اعتبار ذلك إشارة إلى عين النمر"، ولم يقدم أي تفسير إضافي حينها.



وافترضت قناة "سي نيوز" التلفزيونية أن إشارة ماكرون إلى "عين النمر" قد تكون مرتبطة بأغنية "Eye of the Tiger" للفرقة الأمريكية "Survivor"، والتي اشتهرت كأغنية رئيسية في فيلم الأكشن "روكي 3" (1982) بطولة سيلفستر ستالوني، حيث ترمز إلى القوة والتحدي.