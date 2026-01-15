La réforme de la vignette automobile en 2026
Amine BEN GAMRA (*)
Depuis le 1er janvier 2026, la vignette automobile peut être réglée sans support physique, via la plateforme électronique : https://taxe-circulation.finances.gov.tn/home, accessible 24h/24, au moyen d’une carte bancaire ou des solutions de paiement électroniques disponibles. Il reste également possible de régler la taxe directement auprès des recettes des finances, selon les modalités habituelles.
Après paiement, un reçu électronique avec QR code, ou papier est délivré. Ce document constitue la seule preuve officielle du paiement de la taxe de circulation en cas de contrôle.
L’autocollant autrefois apposé sur le pare-brise n’est plus exigé. En cas de contrôle, le reçu de paiement, électronique ou papier, constitue désormais l’unique justificatif valable.
Pour les automobilistes, la règle est simple : payer dans les délais et conserver le reçu. À défaut, les pénalités peuvent rapidement alourdir la facture. À noter aussi que tout automobiliste qui règle la vignette 2026 dans les délais pourra apurer, sans frais supplémentaires, les impayés relatifs aux années précédant 2025.
Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de digitalisation des services fiscaux, visant à simplifier les démarches pour les citoyens et à renforcer le suivi des paiements.
Combien la vignette va-t-elle coûter en 2026 ?
À noter : les véhicules hybrides restent soumis au régime fiscal applicable au moteur thermique dominant (essence ou diesel), sans avantage spécifique en matière de vignette automobile. En revanche, les véhicules 100 % électriques bénéficient d’une réduction de 50 % du montant de la taxe de circulation, calculée selon la puissance fiscale.
Qui est exonéré de la taxe de circulation ?Sont notamment concernés les véhicules affectés au transport de marchandises dont la charge utile dépasse 300 kilogrammes, ainsi que les véhicules immatriculés à l’étranger durant les trois premiers mois suivant leur entrée sur le territoire tunisien.
Par ailleurs, les véhicules exploités à des fins professionnelles dans le transport public bénéficient eux aussi d’une exonération. Cela concerne notamment les taxis individuels, taxis collectifs, taxis grand tourisme, les louages ainsi que le transport rural, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les dates à ne pas manquerLe calendrier de paiement demeure strict en 2026 :
• 5 février : personnes morales, administrations et collectivités
• 5 mars : véhicules à immatriculation paire (particuliers)
• 5 avril : véhicules à immatriculation impaire (particuliers)
• 5 mai : véhicules de location et véhicules en leasing
Tout retard de paiement entraîne des majorations financières selon la durée du dépassement.
