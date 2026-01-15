Babnet   Latest update 15:12 Tunis

طلائع قوات من دول غربية تصل إلى غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968f101ef9895.24224788_fqghkoneilmpj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 14:51 قراءة: 1 د, 22 ث
      
وصلت طلائع قوات من دول غربية إلى غرينلاند للمشاركة في تدريبات "الصمود القطبي" التي دعت لها الدنمارك كتحرك رمزي تضامني في وجه مساعي ترامب لضم الجزيرة .

فبعد أقل من ساعة ونصف على بدء محادثات في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، غادر وزيرا خارجية الدانمارك وغرينلاند واشنطن يوم الأربعاء دون التوصل إلى تغيير في الموقف الأمريكي بشأن الجزيرة. وعقب ذلك، أعلنت عدة دول عن إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند في إطار مبادرة أوروبية.


وذكرت صحيفة بيلد: "بعد مرور 7 ساعات فقط على انتهاء المفاوضات بلا نتيجة في واشنطن، وصلت أولى القوات العسكرية الأوروبية ليلا إلى غرينلاند".
أخبار ذات صلة:
"عملية الصمود القطبي".. فرنسا تنضم إلى حلفاء أوربيين وتعلن إرسال قوات إلى غرينلاند...


وأشارت إلى أن طائرة عسكرية دانماركية من نوع هيركوليز هبطت في نوك، وعلى متنها جنود وضباط فرنسيون، كما هبطت طائرة عسكرية أخرى في كانغرلوسواك.

كما من المتوقع وصول أول 13 جنديا ألمانيا اليوم الخميس، إضافة إلى قوات من هولندا وكندا والسويد وبريطانيا والنرويج التي يفترض أنها في طريقها بالفعل إلى الجزيرة.

وأكدت الصحيفة أن هذه العملية لا تتم تحت مظلة الناتو، بل يتم تنسيقها من كوبنهاغن.

وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأنه إذا لم تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند، فإن روسيا أو الصين ستسيطران عليها. وكانت وسائل إعلام قد أفادت سابقا بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشت إمكانية إرسال قوات إلى الجزيرة، بهدف إظهار الاستعداد الأوروبي لصد أي تدخل محتمل من روسيا أو الصين، ولثني الولايات المتحدة عن مساعيها لضم هذا الإقليم الدانماركي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321949

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-11
17°-12
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026