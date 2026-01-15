"عملية الصمود القطبي".. فرنسا تنضم إلى حلفاء أوربيين وتعلن إرسال قوات إلى غرينلاند

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل قوات إلى غرينلاند بناء على طلب الدنمارك، لتشارك مع حلفاء أوروبيين آخرين في تدريبات عسكرية في الجزيرة القطبية.



وقال ماكرون على منصة "إكس" إن طليعة القوات الفرنسية في طريقها، وأن مزيدا من القوات سيتبعها لاحقا.



À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

وأضاف ماكرون أن فرنسا ستشارك في "تدريبات مشتركة" تنظمها الدنمارك تحت اسم "عملية الصمود القطبي"، وأكدت السويد والنرويج مشاركتهما أيضا.كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها سترسل عناصر عسكرية، واصفة هذه الخطوة بأنها "استطلاعية" لاستكشاف إمكانات المساهمة العسكرية لدعم أمن الدنمارك في المنطقة.وتعد غرينلاند إقليما يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، وهي جزء من الدنمارك العضو في حلف الناتو.وكان ترامب كتب يوم الأربعاء على منصته "تروث سوشيال" أن غرينلاند يجب أن تكون "في أيدي الولايات المتحدة"، مضيفا: "أي شيء أقل من ذلك غير مقبول".وتطرق ماكرون إلى تهديد الولايات المتحدة في إحاطة حكومية يوم أمس الأربعاء، مؤكدا أن أي تحد لسيادة حليف أوروبي ستكون لها عواقب غير مسبوقة، وأن فرنسا تتابع الوضع عن كثب وستتصرف بتضامن كامل مع الدنمارك.