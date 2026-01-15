Babnet   Latest update 07:49 Tunis

"عملية الصمود القطبي".. فرنسا تنضم إلى حلفاء أوربيين وتعلن إرسال قوات إلى غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69687daa925aa1.93086463_fehjnkolpgiqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 06:38 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل قوات إلى غرينلاند بناء على طلب الدنمارك، لتشارك مع حلفاء أوروبيين آخرين في تدريبات عسكرية في الجزيرة القطبية.

وقال ماكرون على منصة "إكس" إن طليعة القوات الفرنسية في طريقها، وأن مزيدا من القوات سيتبعها لاحقا.


وأضاف ماكرون أن فرنسا ستشارك في "تدريبات مشتركة" تنظمها الدنمارك تحت اسم "عملية الصمود القطبي"، وأكدت السويد والنرويج مشاركتهما أيضا.



كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها سترسل عناصر عسكرية، واصفة هذه الخطوة بأنها "استطلاعية" لاستكشاف إمكانات المساهمة العسكرية لدعم أمن الدنمارك في المنطقة.

وتعد غرينلاند إقليما يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، وهي جزء من الدنمارك العضو في حلف الناتو.

وكان ترامب كتب يوم الأربعاء على منصته "تروث سوشيال" أن غرينلاند يجب أن تكون "في أيدي الولايات المتحدة"، مضيفا: "أي شيء أقل من ذلك غير مقبول".

وتطرق ماكرون إلى تهديد الولايات المتحدة في إحاطة حكومية يوم أمس الأربعاء، مؤكدا أن أي تحد لسيادة حليف أوروبي ستكون لها عواقب غير مسبوقة، وأن فرنسا تتابع الوضع عن كثب وستتصرف بتضامن كامل مع الدنمارك.
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
