إعلام أمريكي: ترامب يفضل توجيه ضربة خاطفة لإيران

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه الأمني بأنه يفضل توجيه ضربة عسكرية خاطفة وحاسمة للنظام الإيراني، دون الدخول في حرب طويلة.​



أكد مسؤول أمريكي وشخصان مطلعان على المناقشات، وفق تقرير نقلته قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن ترامب يريد "عملية حاسمة" إذا تم اللجوء إليها، وألا تؤدي هذه الضربة إلى حرب طويلة الأمد تستمر لأسابيع أو أشهر.



لكن مستشاري ترام، وفق التقرير، لم يتمكنوا حتى الآن من ضمان انهيار النظام بسرعة بعد أي ضربة عسكرية أمريكية.وكان ترامب حض المتظاهرين الإيرانيين على الاستمرار، مشيرا إلى "المساعدة قادمة"، وألمح إلى تراجع عمليات القتل ضد المتظاهرين وتلقيه "بيانا جيدا" من إيران، محذرا من مراقبة الأمور دون استبعاد تدخل عسكري.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الأربعاء، أن المظاهرات والاضطرابات الداخلية في إيران قد انتهت، وأن البلاد تشهد "هدوءا" شاملا وهي تحت "السيطرة الكاملة".وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أستطيع أن أقول إن الأمور هادئة منذ أربعة أيام ولا توجد مظاهرات أو اضطرابات.. الآن هناك هدوء. البلاد تحت السيطرة الكاملة. ولنأمل أن تسود الحكمة" وحذر من أن استمرار التوترات سيكون "كارثة على الجميع".وحول الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر الماضي، أشار الوزير إلى أن "العناصر العنيفة لم تكن متظاهرين حقيقيين بل خلايا إرهابية تغذيها مؤامرة إسرائيلية"، مضيفا: "كنا نحارب إرهابيين لا متظاهرين وقد أطلقوا النار على الناس لأنهم أرادوا جر أمريكا إلى حرب.. كانت هذه مؤامرة إسرائيلية بالضبط".