عراقجي: لا خطط لإعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6798c18e342613.40194975_mnehijlqgopfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 06:15 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا خطط لإعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، صرح عراقجي بأنه لا توجد نية لإعدام أي شخص، مجددا حديثه عن بأن "عناصر إرهابية" أجنبية تقف وراء تصعيد الأحداث خلال الاحتجاجات.



ولفت إلى أن بعض الوفيات كان المقصود منها جر الولايات المتحدة إلى الصراع، مشيرا إلى خطة إسرائيلية مزعومة.


وقال عراقجي إن مئات الوفيات وقعت وإن الأرقام الدقيقة ستعلن قريبا.

وكان ترامب قال في وقت سابق أمس الأربعاء إنه تلقى معلومات تفيد بعدم وجود خطط لتنفيذ إعدامات في إيران. وخلال تصريحات في البيت الأبيض، أشار إلى "مصادر مهمة جدا من الجانب الآخر"، معربا عن أمله في أن تكون هذه المعلومات صحيحة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان ترامب قد حذر إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع من إعدام المتظاهرين، قائلا إن الولايات المتحدة سترد بقسوة إذا قتل متظاهرون. ولم يوضح طبيعة الرد المحتمل، لكنه حذر مرارا طهران من شن حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية.

واندلعت الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية عميقة وارتفاع معدلات التضخم.
