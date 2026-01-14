Babnet   Latest update 20:13 Tunis

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 19:59
      
خسر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أمام السنغال بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأربعاء فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 ، وسجل هدف السنغال ساديو مانى فى الدقيقة 78.

يخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام الخاسر من المغرب ونيجيريا.


جاءت بداية المباراة قوية وسريعة وخاصة من جانب منتخب السنغال الذى لجأ للضغط العالى على لاعبى منتخب مصر بغية تسجيل هدف مبكر، وحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 6.


واستحوذ منتخب السنغال على الكرة فى أغلب فترات الشوط الأول ونجح لاعبوه فى الوصول لمرمى محمد الشناوى لكن دون خطورة حقيقية، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى حسام حسن تغييرا بنزول محمود تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح، فى مركز الظهير الأيسر وواصل منتخب السنغال الاستحواذ على مجريات اللقاء مع بداية الشوط الثانى.

وسجل ساديو مانى الهدف الأول للسنغال فى الدقيقة 78 من تسديدة أرضية سكنت شباك محمد الشناوى، وأجرى حسام حسن تغييرا جديدا بنزول زيزو بدلا من رامى ربيعة قبل أن يدفع بمصطفى محمد بدلا من إمام عاشور.
