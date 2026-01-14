مصر السنغال... صلاح وجهًا لوجه ضد ماني اليوم.. التشكيلة والقنوات الناقلة مجانًا
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى قمّة إفريقية مرتقبة تجمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب السنغالي ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في مواجهة خاصة تجمع بين النجمين محمد صلاح وساديو ماني.
موعد المباراة والحكم
تُقام المباراة على أرضية ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرة البداية:
* 18:00 بتوقيت المغرب وتونس
* 19:00 بتوقيت مصر
وأسندت لجنة الحكّام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى الحكم الغابوني بيير أتشو (33 عامًا).
مشوار المنتخبين إلى نصف النهائيبلغ المنتخب المصري هذا الدور بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أدرار بمدينة أكادير.
في المقابل، يواصل المنتخب السنغالي حملة الدفاع عن لقبه، ساعيًا إلى بلوغ النهائي مجددًا وتعزيز هيمنته القارية.
التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصرمن المنتظر أن يعتمد المدير الفني حسام حسن على التشكيلة الأساسية التالية:
* حراسة المرمى: محمد الشناوي
* خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال
* خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي
* خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – محمد صلاح – مصطفى محمد
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغاليمكن متابعة المباراة مجانًا عبر عدد من القنوات الأرضية المفتوحة، أبرزها:
* القناة المغربية الأرضية
* القناة الجزائرية الأرضية
* قناة RTS1 السنغالية
كما تُبثّ المباراة عبر شبكة beIN Sports، المالكة لحقوق بث كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك من خلال باقة beIN Max ومنصّتي TOD TV وbeIN Connect.
