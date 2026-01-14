مصر السنغال... صلاح وجهًا لوجه ضد ماني اليوم.. التشكيلة والقنوات الناقلة مجانًا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى قمّة إفريقية مرتقبة تجمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب السنغالي ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في مواجهة خاصة تجمع بين النجمين محمد صلاح وساديو ماني.



موعد المباراة والحكم



مشوار المنتخبين إلى نصف النهائي



التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال



قمة منتظرة بطابع ثأري



تُقام المباراة على أرضية، وتنطلق صافرة البداية:بتوقيت المغرب وتونسبتوقيت مصروأسندت لجنة الحكّام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدمإدارة اللقاء إلى الحكم الغابوني(33 عامًا).بلغهذا الدور بعد فوزه علىبنتيجة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أدرار بمدينة أكادير.في المقابل، يواصلحملة الدفاع عن لقبه، ساعيًا إلى بلوغ النهائي مجددًا وتعزيز هيمنته القارية.من المنتظر أن يعتمد المدير الفنيعلى التشكيلة الأساسية التالية:محمد الشناويأحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمالمروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحيمحمود حسن تريزيغيه –– مصطفى محمديمكن متابعة المباراةعبر عدد من القنوات الأرضية المفتوحة، أبرزها:كما تُبثّ المباراة عبر شبكة، المالكة لحقوق بث كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك من خلال باقةومنصّتيوتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان نهائي نسخة 2022، الذي حسمه المنتخب السنغالي بركلات الترجيح، ما يضفي على لقاء اليوم طابعًا ثأريًا بالنسبة لـ، في حين يسعىإلى تأكيد تفوقهم وبلوغ النهائي من جديد.