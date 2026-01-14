مصر السنغال... صلاح وجهًا لوجه ضد ماني اليوم.. التشكيلة والقنوات الناقلة مجانًا

Babnet   Latest update 18:03 Tunis

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى قمّة إفريقية مرتقبة تجمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب السنغالي ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في مواجهة خاصة تجمع بين النجمين محمد صلاح وساديو ماني.

موعد المباراة والحكم


تُقام المباراة على أرضية ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرة البداية:

* 18:00 بتوقيت المغرب وتونس

* 19:00 بتوقيت مصر

وأسندت لجنة الحكّام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى الحكم الغابوني بيير أتشو (33 عامًا).

مشوار المنتخبين إلى نصف النهائي

بلغ المنتخب المصري هذا الدور بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أدرار بمدينة أكادير.

في المقابل، يواصل المنتخب السنغالي حملة الدفاع عن لقبه، ساعيًا إلى بلوغ النهائي مجددًا وتعزيز هيمنته القارية.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني حسام حسن على التشكيلة الأساسية التالية:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي
* خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال
* خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي
* خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – محمد صلاح – مصطفى محمد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر عدد من القنوات الأرضية المفتوحة، أبرزها:

* القناة المغربية الأرضية
* القناة الجزائرية الأرضية
* قناة RTS1 السنغالية

كما تُبثّ المباراة عبر شبكة beIN Sports، المالكة لحقوق بث كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك من خلال باقة beIN Max ومنصّتي TOD TV وbeIN Connect.

قمة منتظرة بطابع ثأري

وتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان نهائي نسخة 2022، الذي حسمه المنتخب السنغالي بركلات الترجيح، ما يضفي على لقاء اليوم طابعًا ثأريًا بالنسبة لـالفراعنة، في حين يسعى أسود التيرانغا إلى تأكيد تفوقهم وبلوغ النهائي من جديد.
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

