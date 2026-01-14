ترامب نسي وعده

تاس - واجه دونالد ترامب موقفا محرجا حين سألته مراسلة "نيويورك تايمز"، عن وعده القديم بتوزيع مبلغ 2000 دولار على كل مواطن أمريكي من عائدات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارته.







وبدا ترامب في البداية مرتبكًا، إذ ردّ بسؤال: "هل وعدتُ بذلك حقًّا؟ متى قلتُ ذلك؟"، قبل أن يستعيد تركيزه ويؤكد أن هذه المدفوعات ستُنفَّذ "في وقت ما بنهاية العام"، مشيرا إلى أن "إيرادات التعريفات ضخمة جدا" وتتيح له تنفيذ هذا الالتزام.كما أشار ترامب إلى دفعات سابقة قدّمها للعسكريين بقيمة 1776 دولارًا، لكنه لم يوضح الآلية المالية أو المصدر الدقيق الذي سيُموّل منه هذا الوعد الجديد.وكان ترامب قد وعد في التاسع من نوفمبر الماضي بمنح 2000 دولار للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ونوه بأنه سيتم توفيرها من أرباح الرسوم الجمركية.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، أن حكومته تعتزم تقديم دفعة نقدية لا تقل عن 2000 دولار لمعظم المواطنين الأمريكيين مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع من هذا الإجراء.وكان ترامب قد لمح قبل أشهر إلى إمكانية صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين، لكن المشروع لم يُفعّل آنذاك.وينظر إلى هذه الخطوة المحتملة الآن على أنها محاولة لاستعادة الزخم الشعبي قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.