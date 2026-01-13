النيابة الكورية الجنوبية تطلب عقوبة الإعدام للرئيس السابق يون سوك يول

أفادت وكالة "يونهاب" الثلاثاء، بأن المدعين العامين في كوريا الجنوبية طالبوا بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق يون سوك يول.



يأتي هذا القرار، بعدما طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، في ديسمبر الماضي، بسجن الرئيس السابق 10 سنوات، بتهم عرقلة سير العدالة وانتهاكات تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.



ويواجه يون أيضا 3 محاكمات بتهم التمرد، ومن المقرر أن تصدر أحكام أخرى في فيفري المقبل.ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.وفي أفريل 2025، عزل يون سوك يول رسميا من منصبه بعد أن أصبح في جانفي من العام نفسه أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توقيفه أثناء توليه السلطة، إثر مقاومته الاعتقال لأسابيع بمساعدة الحرس الرئاسي.وكان قد أفرج عنه مؤقتا في مارس لأسباب إجرائية مع استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، قبل أن يعاد اعتقاله في جويلية الماضي خشية العبث بأدلة تتعلق بالقضية ذاتها.