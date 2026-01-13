الزوجان كلينتون يرفضان الامتثال لاستدعاء الكونغرس للشهادة في قضية إبستين

رفض الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، الامتثال لاستدعاء من الكونغرس للإدلاء بشهادتيهما في تحقيق بقضية جيفري إبستين.







ووصف الزوجان كلينتون محاولات اللجنة، التي يسيطر عليها الجمهوريون، بأنها "غير قانونية"، في حين يستعد النواب الجمهوريون لبدء إجراءات ازدراء الكونغرس ضدهما.وجاء في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، موجهة إلى رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، أن بيل كلينتون وعقيلته اعتبرا أن العملية "مصممة حرفيًا لتنتهي بسجنهما". وأشارا إلى أنهما حاولا سابقًا تقديم ما لديهما من "القليل من المعلومات" للمساعدة في التحقيق، واتهما كومر بأنه يحول التركيز بعيدا عن إخفاقات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى).وكتب الزوجان كلينتون: "لقد فعلنا ذلك لأن جرائم إبستين كانت مروعة. إذا لم تفعل الحكومة كل ما في وسعها للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، لأي سبب كان، فيجب أن يكون هذا هو محور عملك... لا يوجد دليل على أنك تفعل ذلك".من جانبه، صرح النائب كومر بأنه سيبدأ إجراءات ازدراء الكونغرس الأسبوع المقبل، في خطوة نادرة ومعقدة سياسيا. وقال كومر للصحفيين بعد عدم حضور بيل كلينتون للشهادة المقررة في مكاتب مجلس النواب يوم الثلاثاء: "لا أحد يتهم كلينتون بأي خطأ. لدينا فقط أسئلة".يُذكر أن بيل كلينتون لم يُتهم مطلقا بارتكاب أي مخالفات تتعلق بإبستين، لكنه كان على علاقة صداقة موثقة جيدا مع المجرم الجنسي الثري طوال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وركز الجمهوريون على هذه العلاقة في إطار جهودهم للسيطرة على المطالبات بكشف كامل حول أخطاء إبستين، وقال كومر في هذا الصدد: "أي شخص يعترف بأنهما قضيا وقتا طويلا معا".يُذكر أن جيفري إبستين اعتقل عام 2019 بتهم اتحادية بالاتجار بالجنس والتآمر، وعُثر عليه ميتا في زنزانة بسجن نيويورك أثناء انتظار محاكمته، في حادثة وصفت بأنها انتحار.من الناحية الدستورية، شهد العديد من الرؤساء السابقين طواعية أمام الكونغرس، لكن لم يُجبر أي منهم على ذلك. وأشار كومر أيضا إلى أن اللجنة لن تحاول إجبار الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو جمهوري أيضا، على الإدلاء بشهادته، قائلا إنه لا يمكن إجبار رئيس في منصبه على الشهادة.وفي سياق متصل، وتحت ضغط من القاعدة السياسية لترامب، أمرت الإدارة وزارة العدل الأمريكية بالإفراج عن ملفات تتعلق بالتحقيقات الجنائية في إبستين – الذي كان صديقا سابقا لترامب وآل كلينتون – امتثالا لقانون الشفافية الذي أقره الكونغرس.