ليبيا.. تاجر يستلم شحنة هواتف بعد 16 عاما من تاريخ طلبها

أثار تاجر ليبي موجة من السخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو وثق من خلاله تسلمه شحنة هواتف محمولة اشتراها في العام 2010.



وفي التفاصيل، تلقى تاجر ليبي مفاجأة طريفة وغير متوقعة بعدما تسلم شحنة هواتف محمولة من طراز "نوكيا" تعاقد على شرائها عام 2010.



تاجر ليبي يستلم شحنة جوالات نوكيا بعد ١٦ سنة منذ طلبها عام 2010 pic.twitter.com/Ylxues4igI — Lana Grace (@JustReeda) January 13, 2026

وكشف التاجر في مقطع فيديو متداول عبر منصة "فيسبوك"، أنه طلب شراء الهواتف من أحد الموردين قبل 16 عاما، لكن الظروف حالت دون وصولها، حتى فوجئ بتلسمها له ليرد الأمانة لأصحابها.واستعرض التاجر أجهزة "نوكيا" التي تسلمها من البائع في حوار ضاحك مع أحد أصدقائه الذي كان يوثق تلك اللحظات بالفيديو، الذي حقق أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن.وظهر التاجر الليبي في الفيديو وهو يفتح كيسا ممتلئا بهواتف قديمة من نوع "نوكيا" في مشهد طغت عليه أجواء من الضحك والسخرية.وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع من طرف المستخدمين الذين كتبوا تعليقات طريفة.وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو ممن اعتبروا الهواتف القديمة بمثابة كنز يجب الحفاظ عليه أو بيعه كمقتنيات "أثرية" نادرة، فيما تساءل البعض عما إذا كان يتوفر لديه بعض هواتف "نوكيا" الرائجة عام 2010.وتساءل أحدهم: "هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟" في إشارة إلى قدم الأجهزة والفارق التكنولوجي بينها وبين الهواتف التي تباع حاليا في الأسواق.وقالت فتاة تدعى "ريم": "مفروض يتم توزيع الهواتف على المدارس حتى يتعرف الجيل الجديد على التكنولوجيا القديمة".كما دعا مستخدمون التاجر إلى بيعها في مزاد علني باعتبارها مقتنيات نادرة.