Babnet   Latest update 21:46 Tunis

ليبيا.. تاجر يستلم شحنة هواتف بعد 16 عاما من تاريخ طلبها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6966a04cf0cdd9.07451082_epnhkmojligfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 20:41 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أثار تاجر ليبي موجة من السخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو وثق من خلاله تسلمه شحنة هواتف محمولة اشتراها في العام 2010.

وفي التفاصيل، تلقى تاجر ليبي مفاجأة طريفة وغير متوقعة بعدما تسلم شحنة هواتف محمولة من طراز "نوكيا" تعاقد على شرائها عام 2010.


وكشف التاجر في مقطع فيديو متداول عبر منصة "فيسبوك"، أنه طلب شراء الهواتف من أحد الموردين قبل 16 عاما، لكن الظروف حالت دون وصولها، حتى فوجئ بتلسمها له ليرد الأمانة لأصحابها.


واستعرض التاجر أجهزة "نوكيا" التي تسلمها من البائع في حوار ضاحك مع أحد أصدقائه الذي كان يوثق تلك اللحظات بالفيديو، الذي حقق أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن.

وظهر التاجر الليبي في الفيديو وهو يفتح كيسا ممتلئا بهواتف قديمة من نوع "نوكيا" في مشهد طغت عليه أجواء من الضحك والسخرية.

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع من طرف المستخدمين الذين كتبوا تعليقات طريفة.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو ممن اعتبروا الهواتف القديمة بمثابة كنز يجب الحفاظ عليه أو بيعه كمقتنيات "أثرية" نادرة، فيما تساءل البعض عما إذا كان يتوفر لديه بعض هواتف "نوكيا" الرائجة عام 2010.

وتساءل أحدهم: "هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟" في إشارة إلى قدم الأجهزة والفارق التكنولوجي بينها وبين الهواتف التي تباع حاليا في الأسواق.

وقالت فتاة تدعى "ريم": "مفروض يتم توزيع الهواتف على المدارس حتى يتعرف الجيل الجديد على التكنولوجيا القديمة".

كما دعا مستخدمون التاجر إلى بيعها في مزاد علني باعتبارها مقتنيات نادرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321848

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-7
18°-9
18°-10
18°-9
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026