Alerte Rouge : Facturation électronique 2026, le grand malaise des entrepreneurs

Pourquoi on nous oblige à payer des sociétés privées pour respecter la loi ?



Par Hamed AL-KHARRAZ, Expert en Développement Entrepreneurial



LES 4 VERITES QUI DERANGENT (Important)



1. POURQUOI SOMMES-NOUS OBLIGES D'ENRICHIR DES SOCIETES PRIVEES ?



2. LE SCANDALE DE « L’IMPOT DEGUISE » (MINIMUM 1 000 DT/AN)



3. VOS DONN2ES SONT-ELLES EN SECURITE ? NON



4. LA PANIQUE DES PETITS METIERS : « SUIS-JE CONCERNE ? »



CONCLUSION : CORRIGER LE TIR, VITE !



Nous sommes le 13 janvier. La réforme est là. Nous aimons notre pays et nous sommes les premiers à vouloir une Tunisie moderne et transparente. Payer ses impôts est un devoir sacré. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec la facturation électronique ne ressemble pas à une modernisation : cela ressemble à un piège.Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de dénoncer une anomalie qui est en train d'étouffer les petits, les jeunes et les professionnels de confiance.Si vous ne devez retenir que l'essentiel, voici pourquoi la situation est grave :Pourquoi l'Etat nous oblige-t-il à signer des contrats avec des vendeurs de logiciels privés ? Ces sociétés se retrouvent avec une. Elles profitent de la réforme pour s'enrichir sur le dos des entrepreneurs qui n'ont pas le choix.L'Etat a dit aux jeunes créateurs de 2024 et 2025 :Et aujourd'hui, en 2026, on leur dit :C'est une trahison de la promesse initiale.Médecins, avocats, experts… la loi vous oblige à mettre vos secrets professionnels sur les serveurs d'une société commerciale. Qui accepte cela ? C'est illégal et dangereux.Un forgeron, un mécanicien, un boulanger… sont-ils des? Personne ne sait. C'est la panique.C'est la question que tout le monde se pose. La facturation est un acte fiscal, c'est une relation entre le citoyen et l'Etat. Alors, pourquoi y a-t-il un intermédiaire commercial obligatoire au milieu ?Aujourd'hui, pour respecter la loi, je ne peux pas aller sur un site gratuit de l'Etat. Non, je suis forcé de m'abonner chez un vendeur de logiciel (SaaS). Ces sociétés privées sont les grandes gagnantes de l'histoire. Elles n'ont même plus besoin de faire d'effort commercial : la loi leur amène les clients sur un plateau d'argent.* Est-ce normal que le respect de la loi soit conditionné par l'achat d'un produit privé ?* Pourquoi l'Etat n'a-t-il pas créé sa propre plateforme gratuite ?Nous avons l'impression d'être des clients captifs, livrés à desde la réforme qui vont encaisser des millions d'abonnements simplement parce que nous avons peur des amendes.Parlons chiffres, car c'est là que ça fait mal.Pour les jeunes entrepreneurs qui ont lancé leur projet en 2024 ou 2025, l'Etat avait promis :Mais regardez la réalité de la facture 2026 pour avoir le droit d'émettre une facture légale :* Certificat DigiGo ou clé électronique (TunTrust, etc.) :* Abonnement logiciel (obligatoire) :* Frais de transaction :Appelons un chat un chat : pour une petite entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices, ces 1 000 dinars sont un impôt. L'Etat ne le prélève pas directement, mais il nous oblige à le payer à des tiers. On donne d'une main (exonération fiscale) et on reprend de l'autre (frais logiciels). C'est injuste et cela tue l'esprit d'entreprise.Imaginez que vous allez chez votre médecin pour une maladie grave. Ou chez votre avocat pour un problème sensible. Ces informations sont sacrées, protégées par le secret professionnel.Avec le système actuel, votre médecin ou votre avocat doit saisir sa facture sur un logiciel privé, hébergé sur le. Cela signifie que :1. Le nom du patient et sa maladie se retrouvent sur les serveurs d'une entreprise commerciale.2. Si cette entreprise fait faillite, est piratée ou revendue, où vont vos données ?C'est un risque fatal. On demande à des professionnels de confiance de violer leur éthique en confiant leurs dossiers à des marchands de logiciels. Cela contredit nos lois sur la protection des données et les standards internationaux (RGPD).Enfin, il y a ceux qui sont oubliés : le forgeron, le menuisier, le mécanicien, le pâtissier…Sont-ils des commerçants (vente d’un objet) ou des prestataires (vente d’un service) ?La loi est floue. Aucune définition claire n'a été donnée. Résultat : ces artisans, souvent sans ordinateur, sont en panique. Ils ont peur de l'amende mais ne savent pas utiliser ces logiciels complexes.On risque de voir des milliers de petits travailleurs honnêtes arrêter de facturer ou basculer dans l'informel.Nous ne sommes pas contre l'Etat. Nous sommes contre l'injustice technique.Messieurs les décideurs, la solution est simple et prouvera votre bonne foi :1.créez immédiatement un2.excluez les données sensibles (santé, justice) des serveurs privés.3.dites clairement aux artisans ce qu'ils doivent faire.La modernisation, oui.Le racket organisé par des logiciels privés, non.