ترامب: ألغيت جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف قتل المحتجين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف قتل المحتجين، داعيا المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، و" المساعدة قادمة".



ودعا ترامب المشاركين في الاحتجاجات في إيران إلى مواصلة المظاهرات، مشيرا إلى أن "المساعدة قادمة في الطريق" إليهم.



وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج - سيطروا على مؤسساتكم!!! احفظوا أسماء القتلة والمعتدين.. سيدفعون ثمنا باهظا".وأضاف: "لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين.. المساعدة قادمة".وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.وأفادت مصادر أمريكية في وقت سابق، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسط تصاعد التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد إيران.كما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن طهران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية.