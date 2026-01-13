ترامب: الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما بـ25 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965e0c2213638.45318137_oimpnqlhfgjek.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران.



وقال ترامب، في تدوينة نشرها على منصة تروث سوشيال: «اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25 على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة»، مؤكدا أن القرار نهائي وملزم.







وتشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ أواخر ديسمبر 2025، على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع الأسعار، حيث امتدت التحركات إلى أكثر من 20 مدينة. وفيما تعهدت السلطات الإيرانية بمعالجة الإشكالات الاقتصادية، أكدت في المقابل عزمها التصدي لأعمال العنف والتخريب.





واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بالتورط في الأحداث الأخيرة. وفي المقابل، لوّح الرئيس الأمريكي بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية، بينما حذرت طهران من أن أي عمل عسكري أمريكي سيقابل برد يشمل أهدافا إسرائيلية.

