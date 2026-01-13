Babnet   Latest update 08:16 Tunis

البنتاغون يقدم لترامب خيارات هجومية واسعة على إيران تشمل مواقعها النووية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965dc5d0cbe62.46790093_hljnmpkqoigfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026
      
وكالات - كشفت مصادر أمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات دبلوماسية وعسكرية تجاه إيران، وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد.

وقد قدم البنتاغون لترامب حزمة موسعة من الخيارات الهجومية، تفوق ما سبق الكشف عنه، بما في ذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني، مواقع الصواريخ الباليستية، والضربات الجوية المستخدمة في حرب الأيام الاثني عشر.


وأشار أحد المصادر إلى أن هجوما سيبرانيا أو ضربة على جهاز الأمن الداخلي الإيراني يعتبران الأكثر احتمالا. كما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة أن فريق الأمن القومي لترامب سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض لمناقشة هذه الخيارات المحدثة، دون تأكيد مشاركة الرئيس شخصيا.


ومع اتساع نطاق الاحتجاجات داخل إيران، حذر ترامب خلال الأسابيع الماضية من تدخل عسكري إذا ما قامت قوات الأمن بقتل المتظاهرين.

وفي تصريح للصحفيين يوم الأحد، أكد أن القيادة الإيرانية أبدت استعدادا للتفاوض، لكنه شدد على أن الجيش الأمريكي "يدرس خيارات قوية للغاية".

وتشمل الخيارات الأخرى عمليات سيبرانية وحملات نفسية لتعطيل منظومات القيادة وشبكات الاتصالات والإعلام الرسمي، ويمكن تنفيذها بالتوازي مع العمليات العسكرية التقليدية ضمن "عمليات متكاملة"، أو كخيارات مستقلة.
