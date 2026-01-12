Par Moktar Lamari



Il y a 52 ans, jour pour jour, le 12 janvier 1974, sur l’île de Djerba (à l’hôtel Ulysse Palace), la Tunisie et la Libye signent un accord qui aurait pu redessiner durablement la carte politique et économique du Maghreb. Habib Bourguiba et Mouammar Kadhafi annoncent alors la création d’une entité commune : la République arabe islamique.



Deux pays complémentaires, des tribus identiques



Pourquoi l’accord échoue



Une autre voie était pourtant possible



Une trajectoire différente pour la Tunisie



Une Libye moins fragmentée et moins exposée aux vautours ?



Un Maghreb autrement structuré



Un peuple incapable d’apprendre de ses échecs



L’accord prévoit une, une, uneet une. Moins d’une semaine plus tard, le projet est gelé, puis abandonné. Il n’entrera jamais en vigueur.ont opposé leur véto, leursont tout fait pour briser l’élan., Premier ministre, était le même jour àpour rencontrer leet il revient en urgence pour tout arrêter.Plus d’un demi-siècle après, alors que laest divisée, institutionnellement fragmentée et économiquement dépendante du, et que latraverse une instabilité durable marquée par l’, leet l’, cet épisode mérite d’être relu autrement. Non comme une utopie panarabiste irréaliste, mais comme unequi n’a jamais été sérieusement explorée.Au début des années, laet lase trouvent à des stades de développement très différents. Ladispose d’un, d’uneet d’unMais elle souffre d’un, d’uneet d’uneaux recetteset à l’La, au contraire, est alors l’un des pays africains les plus riches par habitant. Grâce au, elle génère deset accumule des. En, sa production dépasse déjà. Mais cette richesse repose sur une, uneet desSur le plan économique, laest évidente :d’un côté,etde l’autre. L’ne naît donc pas d’un fantasme pur, mais d’unL’échec rapide de l’union tient à une combinaison de. D’abord, uneentre les deux dirigeants.conçoit l’union comme uneet, inscrite dans le, plus, reste attaché à la, auet à unEnsuite, lessont fortes, notamment au sein de l’, inquiète d’une absorption par un régime libyen perçu comme. cela s’ajoutent les— notamment en— et, face à la constitution d’un ensemble politique riche en, dirigé en partie par un leader jugéL’accord est abandonné. Il restera comme un, plus qu’unL’histoire montre que lesne naissent pas de proclamations, mais de. L’d’après-guerre commence par la coordination duet de l’avant de devenir unLe, laou laont bâti des, parfois conflictuelles, mais, fondées sur l’, laet le. Ils ont mieux réussi.Si, après, laet laavaient opté pour une, plusieurs étapes réalistes auraient pu être envisagées : un, une, des, et unevers desUne telle approche aurait évité latout en créant desDepuis les années, laconnaît une croissance. Sonstagne autour de. Lereste élevé (), en particulier chez les). Ladépasse aujourd’hui, tandis que lesse sont considérablement réduites.Dans un cadre, laaurait pu bénéficier decomparables à ceux existant dans lesou. Lesauraient pu financer des, soutenir l’et réduire la dépendance à l’Au lieu d’une économie tirée principalement par leset le, laaurait pu s’inscrire dans une logique de, limitant l’Laillustre les faiblesses d’unsans. Malgré desparmi les plus importantes du monde — environ— le pays resteentre. L’économie dépend à plus dedes, tandis que laalimente lesplutôt que leUneaurait pu offrir à laun. La présence de, d’et d’aurait pu atténuer les. Elle aurait également favorisé une, en reliant laà un espaceetAucune union n’élimine les conflits, mais lesont montré leur capacité à transformer desenUne entitéaurait modifié l’. Avec une, uneet une, elle aurait constitué uncapable de négocier différemment avec l’, leset lesL’échec den’a pas seulement fermé une option. Il a renforcé la, laissant chaque pays affronter seul leset— de laauxL’accord dun’était nini. Il étaitet porté par des. Mais l’idée qu’il contenait — celle d’uneentre— reste d’une étonnanteCinquante-deux ans plus tard, lacherche toujours un, et laun. L’histoire ne se réécrit pas, mais elleL’rappelle une vérité souvent oubliée : lespaient plus cher leurque leur, à condition que celle-ci soitet fondée sur desa été renversé par unpar seset a fini ses jours, comme un rien,et, même agonisant.a finiet avec, sous les ordres deet de la, particulièrement.Ce n’est peut-être pas l’union qui a échoué en. C’est la. La