الحمامات: مواطنون يعثرون على جثة شخص بمنطقة الحوانت

تفطّن اليوم الاثنين 12 جانفي، عدد من المواطنين الي وجود جثة شخص بمنطقة الحوانت وسط مدينة الحمامات.وحسب المعطيات الاولية فان المتوفي عامل بأحد المطاعم بالحمامات في انتظار الكشف عن سبب الوفاة.