الدوفيز كثير، ولا خوف من الفقر.

بقلم: حاتم بولبيار



نشر المعهد الوطني للإحصاء أرقام التجارة الخارجية لسنة 2025. وأهمّ ما ورد فيها أنّ نسق زيادة الواردات كان ضعف نسق زيادة الصادرات (5,5% مقابل 2,6%)، ما أدّى إلى تراجع نسبة التغطية وتدهور العجز التجاري.



ويعود السبب الرئيسي لهذا التدهور إلىالتي بلغت، بعد أن كانت في حدود، أي بزيادة قدرهافي هذا السياق، تذكّرتُ موقففي البرلمان عندمامشروع القانون الذي يسمح للتونسييندون المرور عبر الوكلاء، وهو القانون الذي عُرف لدى العموم باسمأووقد برّرت الوزيرة معارضتها آنذاك بما يمثّله هذا القانون، حسب رأيها، من، وبواجب الدولة في الحفاظ علىلتأمين، مثل. كما استشهدت بتصريحالذي قال إنّهعندما تتراجع مدّخرات البنك من العملة الأجنبية.وبناءً على هذا الخطاب، كنتُ أنتظر تسجيل، حفاظًا على راحة المحافظ والوزيرة معًا.غير أنّ ما فاجأني عند إعدادالتي سجّلت أكبر زيادة في، هو أنّتصدّر القائمة.ولم يكتفِ هذا القطاع بالريادة في الزيادة، بلمن القيمة الجملية للارتفاع في الواردات، أي ما يعادلمن أصلوقد سمحت هذهللوكلاء بتوريدسنة، بقيمة جملية بلغت، مقابلسنةبقيمة، أيفي سنة واحدة.هذه الأرقاممع خطابأثناء مناقشةالشهر الفارط، كمامعالذي نلاحظه يوميًا في الصيدليات. وأظنّ أنّيُعدّمقارنة بتوريدقد تعترض الوزيرة على هذا التحليل، وتشير إلى وجود، تتمثّل في. وهنا أجيب بأنّهو الذي يغذّي، والذي بدوره يساهم فيوفي الأخير، أقول: