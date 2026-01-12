Babnet   Latest update 19:35 Tunis

الدوفيز كثير… ولا خوف من الفقر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696536ad767172.50591734_lgieqpofhkjnm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 18:52 قراءة: 1 د, 59 ث
      
بقلم: حاتم بولبيار

نشر المعهد الوطني للإحصاء أرقام التجارة الخارجية لسنة 2025. وأهمّ ما ورد فيها أنّ نسق زيادة الواردات كان ضعف نسق زيادة الصادرات (5,5% مقابل 2,6%)، ما أدّى إلى تراجع نسبة التغطية وتدهور العجز التجاري.


ويعود السبب الرئيسي لهذا التدهور إلى ارتفاع قيمة الواردات التي بلغت 85,5 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 81 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 4,5 مليار دينار.


في هذا السياق، تذكّرتُ موقف وزيرة المالية في البرلمان عندما عارضت بشدّة مشروع القانون الذي يسمح للتونسيين باستيراد السيارات مباشرة من الخارج دون المرور عبر الوكلاء، وهو القانون الذي عُرف لدى العموم باسم “FCR2” أو “FCR العائلة”.

وقد برّرت الوزيرة معارضتها آنذاك بما يمثّله هذا القانون، حسب رأيها، من خطر على احتياطي العملة الصعبة، وبواجب الدولة في الحفاظ على “الدوفيز” لتأمين المواد الأساسية، مثل الدواء والقمح. كما استشهدت بتصريح محافظ البنك المركزي الذي قال إنّه “لا ينام” عندما تتراجع مدّخرات البنك من العملة الأجنبية.

وبناءً على هذا الخطاب، كنتُ أنتظر تسجيل تراجع في واردات البلاد من المواد غير الضرورية، حفاظًا على راحة المحافظ والوزيرة معًا.

غير أنّ ما فاجأني عند إعداد جدول يبيّن القطاعات العشرة الأولى التي سجّلت أكبر زيادة في قيمة التوريد، هو أنّ قطاع توريد السيارات عبر الوكلاء تصدّر القائمة.

ولم يكتفِ هذا القطاع بالريادة في الزيادة، بل استحوذ وحده على 40% من القيمة الجملية للارتفاع في الواردات، أي ما يعادل 1,7 مليار دينار من أصل 4,5 مليار دينار.

وقد سمحت هذه “الصرامة” للوكلاء بتوريد 64 ألف سيارة سنة 2025، بقيمة جملية بلغت 7242 مليون دينار، مقابل 57 ألف سيارة سنة 2024 بقيمة 5470 مليون دينار، أي زيادة بنسبة 32% في سنة واحدة.
أخبار ذات صلة:
هيئة الصيادلة: الصيدليات الخاصة تفتقر لعدة أدوية حياتية منذ أكثر من شهرين بسبب غياب التزود
هيئة الصيادلة: الصيدليات الخاصة تفتقر لعدة أدوية حياتية منذ أكثر من شهرين بسبب غياب التزود...

هذه الأرقام تتعارض كليًا مع خطاب وزيرة المالية أثناء مناقشة قانون المالية الشهر الفارط، كما تتناقض مع النقص الحاد في الأدوية الذي نلاحظه يوميًا في الصيدليات. وأظنّ أنّ الدواء يُعدّ مادة أساسية مقارنة بتوريد السيارات.

قد تعترض الوزيرة على هذا التحليل، وتشير إلى وجود إشكالية أخرى في قطاع الدواء، تتمثّل في عجز الصناديق الاجتماعية. وهنا أجيب بأنّ العجز التجاري هو الذي يغذّي عجز ميزانية الدولة، والذي بدوره يساهم في تعميق عجز الصناديق الاجتماعية.
CQFD.

وفي الأخير، أقول:
من أجل عيون الوكلاء…
الدوفيز كثير، ولا خوف من الفقر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321774

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet15°
9° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026