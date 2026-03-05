اتفاقية تعاون مرتقبة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة "سوتيتال" لتعزيز النجاعة الطاقية والإنتاج الذاتي للكهرباء

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن برمجة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية (سوتيتال)، تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي داخل المنشآت التكنولوجية التابعة للشركة.وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور عملية أساسية، أولها إجراء التدقيق الطاقي للبناءات مع تركيز خاص على مراكز المعطيات وثانيها الانتاج الذاتي للكهرباء بالمباني التابعة لشركة سوتيتال.ويتعلق المحور الثالث بتكوين الكفاءات في مجال إدارة الطاقة ، وفق بيانات نشرتها وكالة التحكم في الطاقة.وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال جلسة عمل انعقدت الخميس بمقر الوكالة، بإشراف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري وبحضور المدير العام لشركة "سوتيتال"، كريم العبيدي، ومدير التصرف في الانتقال الطاقي بشركة اتصالات تونس، جعفر الخصخوصي، إلى جانب ثلة من إطارات الوكالة.وقد كانت الجلسة مناسبة لتباحث مجالات التعاون المشترك في مجال الانتقال الطاقي وتقديم الدعم لمشاريع النجاعة الطاقية واستغلال الطاقات المتجددة لانتاج الكهرباء، حسب المصدر ذاته.