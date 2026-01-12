Babnet   Latest update 18:11 Tunis

مسيرات مليونية دعما للثورة الإسلامية في إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69651e4da91219.83139927_empnghilqjfko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 17:14 قراءة: 1 د, 26 ث
      
تظاهر مئات آلاف الإيرانيين اليوم الاثنين، بدعوة من الحكومة، في عدد من المدن في البلاد، دعما للثورة الإسلامية في إيران، ورفضا للاحتجاجات المناوئة التي انطلقت في ديسمبر الماضي.

ففي مدينة كرمان، مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي اغتالته واشنطن في جانفي 2020، خرج الآلاف بمسيرات منددة بـ"أعمال التخريب والإرهاب التي يقودها مثيرو الشغب بدعم صهيوني في الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيرهم.



وفي مدينة أراك غرب وسط، أظهرت صور جوية مسيرة مليونية داعمة للجمهورية الإسلامية.


وشهدت مدينة بيرجند، في شرق إيران، وهي عاصمة محافظة خراسان الجنوبية، حضورا واسعا من المواطنين للتظاهر ضد "مثيري الشغب وداعميهم من الخارج".

أما في محافظة أذربيجان الغربية فقد خرجت مسيرة حاشدة، حيث هتف المتظاهرون: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل".

مدينة قم هي الأخرى جددت العهد والولاء لثورتها الإسلامية، وفق ما قالت وسائل إعلام إيرانية.

كما تظاهر مئات الآلاف في العديد من المدن الإيرانية، تحت شعار "هذه هي إيران الإسلامية.. اليوم يوم البيعة والوفاء للنظام الإسلامي وللقائد البصير والحكيم.. اليوم يوم البراءة من الأعداء والمنافقين والعملاء"، بحسب ما قالت وسائل الإعلام الإيرانية.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بيانا حكوميا أفاد بمقتل 38 من عناصر الأمن في أعمال العنف.

وحملت القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات ووصفت المتورطين بأنهم "إرهابيون".

على الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.

وأعلن ترامب الاثنين أن طهران عرضت الدخول في مفاوضات بعد تهديده باتخاذ إجراءات ضدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يدرس إمكانية المساعدة في إعادة خدمة الإنترنت إلى إيران عبر التفاوض مع رجل الأعمال إيلون ماسك لاستخدام منظومة "ستارلينك".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321767

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026