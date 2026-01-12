مسيرات مليونية دعما للثورة الإسلامية في إيران

تظاهر مئات آلاف الإيرانيين اليوم الاثنين، بدعوة من الحكومة، في عدد من المدن في البلاد، دعما للثورة الإسلامية في إيران، ورفضا للاحتجاجات المناوئة التي انطلقت في ديسمبر الماضي.



ففي مدينة كرمان، مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي اغتالته واشنطن في جانفي 2020، خرج الآلاف بمسيرات منددة بـ"أعمال التخريب والإرهاب التي يقودها مثيرو الشغب بدعم صهيوني في الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيرهم.



وفي مدينة أراك غرب وسط، أظهرت صور جوية مسيرة مليونية داعمة للجمهورية الإسلامية.وشهدت مدينة بيرجند، في شرق إيران، وهي عاصمة محافظة خراسان الجنوبية، حضورا واسعا من المواطنين للتظاهر ضد "مثيري الشغب وداعميهم من الخارج".أما في محافظة أذربيجان الغربية فقد خرجت مسيرة حاشدة، حيث هتف المتظاهرون: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل".مدينة قم هي الأخرى جددت العهد والولاء لثورتها الإسلامية، وفق ما قالت وسائل إعلام إيرانية.كما تظاهر مئات الآلاف في العديد من المدن الإيرانية، تحت شعار "هذه هي إيران الإسلامية.. اليوم يوم البيعة والوفاء للنظام الإسلامي وللقائد البصير والحكيم.. اليوم يوم البراءة من الأعداء والمنافقين والعملاء"، بحسب ما قالت وسائل الإعلام الإيرانية.وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بيانا حكوميا أفاد بمقتل 38 من عناصر الأمن في أعمال العنف.وحملت القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات ووصفت المتورطين بأنهم "إرهابيون".على الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.وأعلن ترامب الاثنين أن طهران عرضت الدخول في مفاوضات بعد تهديده باتخاذ إجراءات ضدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يدرس إمكانية المساعدة في إعادة خدمة الإنترنت إلى إيران عبر التفاوض مع رجل الأعمال إيلون ماسك لاستخدام منظومة "ستارلينك".