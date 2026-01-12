Babnet   Latest update 18:11 Tunis

رئيس البرلمان الإيراني لترامب: أيها المقامر المغرور نحن ننتظرك

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 17:10 قراءة: 1 د, 10 ث
      
حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌من أي هجوم على إيران، قائلا: "أيها المستكبر الظالم المغرور لاعب القمار، مدافعو إيران سيلقنونك درسا".

وردا على تحذير ترامب من شن هجوم على إيران، أضاف قاليباف: "نحن رجالكم في الميدان، تعالوا وشاهدوا جميع منشآتكم في المنطقة وهي تدمر، تعالوا وشاهدوا ما سيحدث للسفن والقواعد والقوات الأمريكية في المنطقة".

أخبار ذات صلة:
"رويترز": ترامب على تواصل مع قادة للمعارضة الإيرانية...

ووصف رئيس مجلس الشورى الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب، بـ"المستكبر الظالم المغرور، ولاعب القمار".


وقال: "أيها المستكبر الظالم المغرور، يا لاعب القمار، سمعنا أنك هددت إيران، مدافعو إيران سيلقنونك درسا لا ينسى.. نحن ننتظرك، فنحن أبناء الميدان".

وأكد قاليباف أن إيران تخوض "حربا على أربع جبهات"، هي الحرب الاقتصادية، والحرب النفسية، و"الحرب العسكرية" مع الولايات المتحدة وإسرائيل، و"اليوم حرب ضد الإرهابيين".

وأشار إلى أن "الشعب سيقضي على الفتنة وسيفشل المخططات الإسرائيلية"، مؤكدا أن 90 مليون إيراني من مختلف المكونات يقفون يدا واحدة في وجه التدخل الأجنبي.

كما أوضح أن "الشعب الإيراني العظيم لم يسمح يوما للعدو بتحقيق أهدافه"، متوعدا بأن الجيش الإيراني سيلقن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "درسا لا ينسى" في حال شنت واشنطن هجوما على إيران.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما حملت كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321766

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026