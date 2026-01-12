رئيس البرلمان الإيراني لترامب: أيها المقامر المغرور نحن ننتظرك

حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌من أي هجوم على إيران، قائلا: "أيها المستكبر الظالم المغرور لاعب القمار، مدافعو إيران سيلقنونك درسا".



وردا على تحذير ترامب من شن هجوم على إيران، أضاف قاليباف: "نحن رجالكم في الميدان، تعالوا وشاهدوا جميع منشآتكم في المنطقة وهي تدمر، تعالوا وشاهدوا ما سيحدث للسفن والقواعد والقوات الأمريكية في المنطقة".



ووصف رئيس مجلس الشورى الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب، بـ"المستكبر الظالم المغرور، ولاعب القمار".وقال: "أيها المستكبر الظالم المغرور، يا لاعب القمار، سمعنا أنك هددت إيران، مدافعو إيران سيلقنونك درسا لا ينسى.. نحن ننتظرك، فنحن أبناء الميدان".وأكد قاليباف أن إيران تخوض "حربا على أربع جبهات"، هي الحرب الاقتصادية، والحرب النفسية، و"الحرب العسكرية" مع الولايات المتحدة وإسرائيل، و"اليوم حرب ضد الإرهابيين".وأشار إلى أن "الشعب سيقضي على الفتنة وسيفشل المخططات الإسرائيلية"، مؤكدا أن 90 مليون إيراني من مختلف المكونات يقفون يدا واحدة في وجه التدخل الأجنبي.كما أوضح أن "الشعب الإيراني العظيم لم يسمح يوما للعدو بتحقيق أهدافه"، متوعدا بأن الجيش الإيراني سيلقن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "درسا لا ينسى" في حال شنت واشنطن هجوما على إيران.وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما حملت كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات.