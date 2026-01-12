Babnet   Latest update 16:38 Tunis

شاهد.. اللاعب غولر يتعرض للسخرية بعد موقف "كوميدي" محرج

Publié le Lundi 12 Janvier 2026
      
تعرض اللاعب Arda Güler لموقف محرج عقب هزيمة فريقه ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية لـكأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي أُقيمت مساء الأحد في السعودية.

وعقب صافرة النهاية، وبينما توجه لاعبو دكة بدلاء برشلونة إلى وسط الميدان للاحتفال باللقب مع زملائهم، بدا الإحباط واضحًا على غولر، إذ حاول ركل قارورة مياه كانت على أرضية الملعب بقدمه اليسرى، قبل أن ينزلق ويسقط أرضًا بالقرب من مدخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات أمام الجماهير الحاضرة.


وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب وهو يوجه لكمة إلى العشب بعد سقوطه، قبل أن يغادر أرضية الميدان متجهًا إلى غرف الملابس. وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا، حيث تداول عدد من رواد المنصات المشهد بسخرية، معتبرين أنه يعكس حالة الإحباط التي عاشها اللاعب عقب خسارة اللقب.


