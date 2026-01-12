بكين تعلّق على رغبة واشنطن في السيطرة على صادرات النفط الفنزويلية
وكالات - علّقت وزارة الخارجية الصينية على التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين بخصوص السيطرة على صادرات النفط الفنزويلية، مؤكدة أن دول أمريكا اللاتينية دول ذات سيادة ولها الحق الكامل في اختيار شركائها التجاريين دون تدخل خارجي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين ترفض أي محاولات للهيمنة أو الإكراه، معتبرة أن ما يجري يمثل مساسًا بمبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي.
وأضافت ماو نينغ أن بكين تدعو الولايات المتحدة مجددًا إلى إنهاء الحصار ورفع العقوبات ووقف جميع أشكال الضغط، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات فعلية تساهم في السلام والاستقرار الإقليميين.
ويأتي هذا الموقف الصيني عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر خلالها صورة له تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة"، في إشارة ساخرة إلى ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي تولّت تسيير شؤون الحكم مؤقتًا بعد اعتقال مادورو مطلع جانفي الجاري.
كما شدد ترامب في تصريحات أخرى على أن الولايات المتحدة استحوذت على فنزويلا بالكامل، مؤكدا أن الشركات النفطية الأمريكية ستحقق أرباحًا كبيرة من هذا التوجه، مع منح فنزويلا جزءًا من هذه العائدات.
من جهته، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن الإشراف الأمريكي على الوضع في فنزويلا قد يستمر لعدة سنوات، في إطار ما وصفه بـ"نقل السلطة".
وكان الجيش الأمريكي قد نفذ، يوم 3 جانفي، عملية عسكرية داخل فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، وهي تهم نفتها السلطات الفنزويلية جملة وتفصيلا.
وأدت هذه العملية إلى انتقال مؤقت للسلطة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، كما أثارت إدانات دولية واسعة من عدة أطراف، من بينها روسيا والصين وكوريا الشمالية، التي اعتبرت الخطوة الأمريكية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
