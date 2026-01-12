Babnet   Latest update 10:23 Tunis

دراسة روسية: الإقلاع عن التدخين أكثر فاعلية من بعض أدوية السرطان الحديثة

أفادت دراسة روسية بأن مرضى سرطان الرئة الذين يُقلعون عن التدخين يعيشون في المتوسط 22 شهرًا أطول مقارنة بالمرضى الذين يواصلون التدخين، في نتيجة اعتُبرت لافتة بالنظر إلى فعالية بعض العلاجات الدوائية الحديثة.

وأوضح ديفيد زاريدزة، أخصائي الأورام، أنّ التوقف عن التدخين يمكن أن يُحدث أثرًا علاجيًا بالغ الأهمية لدى مرضى سرطان الرئة، وقد يتجاوز أحيانًا مردودية الأدوية الحديثة.


وقال زاريدزة إنّ أحدث أدوية السرطان توفّر، في أفضل الحالات، زيادة متوسطة في العمر تُقدَّر بـ11 شهرًا فقط مقارنة بالدواء الوهمي، مضيفًا أنّ الإقلاع عن التدخين يضاعف هذه النتيجة تقريبًا. واعتبر أنّ فعالية التوقف عن التدخين في علاج سرطاني الرئة والكلى تعادل، بل قد تفوق النتائج المسجّلة في التجارب السريرية للأدوية الحديثة.


وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ الاستخدام المكمّل لبعض الأدوية الشائعة، على غرار الأسبرين، قد يُسهم أيضًا في تحسين توقّعات الحالة الصحية لدى المرضى، وفق ما أوردته الدراسة.

المصدر: صحيفة إزفيستيا.
