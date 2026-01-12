صعود قياسي للذهب والفضة وسط مخاوف جيوسياسية واقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ff6f05dfdfc8.57359807_fepkjlgqhmnoi.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل سعر الذهب اليوم الاثنين مستوى قياسيًا غير مسبوق، بعدما تجاوز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى، في حين قفزت الفضة بدورها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.



ويأتي هذا الصعود القوي مدعومًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على المعادن النفيسة كملاذ آمن.







وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمائة ليبلغ 4478.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس خلال الجلسة مستوى قياسيًا عند 4600.33 دولارًا للأونصة.





كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر فيفري المقبل بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 4591.10 دولارًا للأونصة.



من جهتها، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4 بالمائة إلى 83.50 دولارًا للأونصة، بعدما سجّلت في وقت سابق من اليوم مستوى تاريخيًا عند 83.96 دولارًا للأونصة.



وسجّل البلاتين بدوره ارتفاعًا بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 2338.54 دولارًا للأونصة، علما وأنه كان قد بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارًا يوم 29 ديسمبر الماضي.



