رضا بهلوي نجل شاه إيران يوجه رسالة جديدة للحركة الاحتجاجية في البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695eaa5d82f027.70099379_fjgiqopenmlhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 16:48
      
اتبع رضا بهلوي نجل شاه إيران الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بقيادة الخميني عام 1979، نهجا أكثر اعتدالا في رسالة جديدة لحركة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقا للترجمة الإنجليزية لكلمته التي نشرت على منصة "إكس"، قال ابن شاه إيران: "أطلب منكم جميعا التوجه إلى الشوارع الرئيسية بالمدن في مجموعات مع أصدقائكم وأفراد أسركم، وعلى طول الطريق، لا تنفصلوا عن بعضكم البعض أو الحشود، ولا تسلكوا الطرق الجانبية التي قد تعرض حياتكم للخطر".

كما حث المتظاهرين على احتلال الميادين الرئيسية في المدن والسيطرة عليها، قائلا: "لا تتخلوا عن الشوارع.. قلبي معكم.. أعلم أنني سأكون بجانبكم قريبا".


وذكر في الفيديو أن وجود المتظاهرين الواسع في شوارع إيران لليلة الثالثة على التوالي، أضعف من تماسك الجهاز الأمني.

وكان بهلوي الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، قد دعا السبت لإضرابات عامة في القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والطاقة.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أواخر ديسمبر 2025 موجة احتجاجات واسعة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، التي سرعان ما تحولت إلى شعارات سياسية تطالب بتغيير النظام وتندد بالمرشد علي خامنئي والحرس الثوري.

ورغم قطع الإنترنت وتشديد القبضة الأمنية، تتواصل المظاهرات والإضرابات في طهران ومحافظات أخرى، في ظل سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين، وسط تحذيرات دولية من تصعيد أكبر وتلويح أمريكي بخيارات سياسية وعسكرية ضد طهران.

وتعليقا على الأحداث الجارية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأضاف الرئيس الإيراني أن أعداء إيران يريدون زرع الفوضى والاضطراب بعد الحرب التي دامت 12 يوما، والحكومة عازمة على حل المشاكل الاقتصادية ومستعدة للاستماع إلى الشعب.

وكشف الرئيس الإيراني أن إرهابيين على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويحرقون المساجد ويهاجمون الممتلكات العامة، وحث بزشكيان أفراد الشعب على النأي بأنفسهم عن مثيري الشغب والإرهابيين.
