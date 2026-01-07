Babnet   Latest update 19:58 Tunis

رضا بهلوي يوجه رسائل للجيش ويدعو الإيرانيين لتصعيد الهتافات خلال التظاهرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695eaa5d82f027.70099379_fjgiqopenmlhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 19:46
      
وجه رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق رسائل إلى القوات العسكرية والأمنية في بلاده بالتوازي مع دعوات وجهها إلى الإيرانيين لترديد شعارات متشددة في التظاهرات التي تشهدها البلاد.



وجاءت هذه الرسائل ضمن سلسلة تدوينات نشرها بهلوي على صفحته عبر منصة "إكس"، حيث خاطب الإيرانيين في مقطع فيديو قال فيه إنه تابع عن كثب على مدى الأسبوع الماضي المظاهرات، ولا سيما تلك التي خرجت في مناطق داخل طهران، رغم استمرار حملة القمع التي ينفذها النظام.

وأضاف أن المتظاهرين يقاومون ويلهمون، مشيرا إلى أن الحشود الأكبر عددا دفعت في أكثر من مناسبة قوات النظام إلى التراجع والهروب، كما أسهمت في زيادة حالات الانشقاق والانضمام إلى صفوف الشعب.



وفي مقطع فيديو منفصل موجه إلى عناصر الجيش والأجهزة الأمنية في إيران، طرح بهلوي تساؤلا مباشرا قائلا إنه في الوقت الذي يقوم فيه الإيرانيون الموحدون والشجعان بصناعة وكتابة التاريخ، يبقى السؤال المطروح أمامهم هو على أي جانب من التاريخ سيقفون، إلى جانب المجرمين أم إلى جانب الشعب.

ويذكر أن رضا بهلوي، وهو النجل الأكبر لشاه إيران الراحل، كان قد دعا في جوان حزيران 2025 الشعب الإيراني إلى تنفيذ انتفاضة شاملة ضد النظام. وقال حينها في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس إن الجمهورية الإسلامية انتهت وهي في طريقها إلى السقوط، معتبرا أنه لا حاجة سوى إلى انتفاضة شاملة لوضع حد لهذا الكابوس الجماعي إلى الأبد، ومشددا على أن الوقت قد حان للنهوض واستعادة إيران بمشاركة الجميع.

وتابع في السياق نفسه أن الإيرانيين يجب ألا ينشغلوا بما سيلي سقوط الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن إيران لن تدخل مرحلة من عدم الاستقرار أو حرب أهلية بعد ذلك.
