خارجية كوبا: سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله وليس فقط نصف الكرة الأرضية

قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن القانون والعدالة يقفان إلى جانب كوبا، وإن سلوك الولايات المتحدة يهدد أمن العالم بأسره وليس فقط نصف الكرة الأرضية الغربي.



وأشار وزير الخارجية إلى أن "القانون والعدالة يقفان إلى جانب كوبا. الولايات المتحدة تتصرف كقوة مهيمنة إجرامية وغير خاضعة للرقابة، مما يهدد السلام والأمن ليس فقط في كوبا وهذا النصف من الكرة الأرضية، بل في جميع أنحاء العالم".



وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي السلطات الكوبية على عقد صفقة قبل فوات الآوان، محذرا كوبا من أنها لن تحصل على "أي نفط أو مال" بعد اليوم.وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الأحد: "عاشت كوبا لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط والمال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا خدمات أمنية للديكتاتورين الفنزويليين الأخيرين، ولكن هذا لن يستمر!".وقال ترامب: "لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن - إطلاقا! أنصحهم بشدة بإبرام صفقة قبل فوات الأوان".في الثالث من جانفي، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.