رويترز: أثرياء آسيويون يدرسون نقل أصولهم من دبي بسبب التوترات الإقليمية

كشفت وكالةأن عددا منيدرسون نقل جزء من أصولهم المالية والاستثمارية منإلى مراكز مالية أخرى، على خلفية التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الخليج.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن بعض المستثمرين بدأوا، في ظل القلق الذي أثارته الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بشأن صورة الخليج كوجهة آمنة للاستثمار.وأورد التقرير مثالين لرجلَي أعمال من الهند حاولا تحويلكإجراء احترازي من دبي، غير أنأعقبت الهجمات حالت مؤقتا دون تنفيذ التحويلات. وأوضح المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن أحدهما تمكن لاحقا من تحويل المبلغ عبر بنك آخر مقره الإمارات.وأشار مستشارون ومحامون مختصون في إدارة الثروات إلى أن عددا من، تحسبا لاحتمال اتساع رقعة الصراع في المنطقة.وقال، وهو محام مختص في إدارة الثروات الخاصة في سنغافورة، إن بعض عملائه المقيمين في دبي تواصلوا معه خلال الأيام الأخيرة، ويخطط بعضهم لنقل أصولهم بسرعة إلى سنغافورة.كما أفادت، المديرة في شركةلخدمات الشركات والصناديق، بأن ما بيناستفسروا عن إمكانية نقل أصولهم من الشرق الأوسط إلى سنغافورة بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب.في المقابل، يرى بعض مديري الثروات أن الحديث عنقد يكون مبالغا فيه في هذه المرحلة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركةلإدارة الثروات في دبيأن الشركة لم تسجل حتى الآن نقاشات جدية حول خروج الأموال، مشيرا إلى استمرارمن جهته، شددعلى أن القطاع المالي والمصرفي في الدولة يتمتع، مؤكدا أن المؤسسات المالية تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي.وفي الوقت نفسه، يتبنى بعض المستثمرين، بينما يواصل آخرون خططهم الاستثمارية، حيث يعتزم بعضهمما لم تتورط الإمارات بشكل مباشر في الصراع.