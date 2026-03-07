الخطوط التونسية تطلق طلب عروض دولي لكراء طائرتين من طراز «أرباص A320»
أعلنت وزارة النقل أن الخطوط التونسية أطلقت طلب عروض دولي لاستئجار طويل المدى لطائرتين من طراز Airbus A320 لمدة ست سنوات، وذلك في إطار خطة دعم أسطول الشركة وتعزيز قدراتها التشغيلية.
وأوضحت الوزارة، في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب عبد الحليم بوسمة حول الإجراءات المتخذة لتطوير قطاع النقل الجوي في تونس، أن هذا الاستئجار يندرج ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الخطوط التونسية للفترة 2026 – 2030.
ويتمثل هذا النوع من العقود في كراء طائرات دون طاقم ودون خدمات صيانة أو تأمين، حيث تتحمل الشركة المستأجرة كامل المسؤوليات العملياتية المتعلقة بإدارة الطاقم والصيانة وفق شهادة الناقل الجوي الخاصة بها.
خطة لتوسيع الأسطولوتعتزم الشركة، في إطار برنامجها لتجديد الأسطول، استئجار أربع طائرات متوسطة السعة وطائرتين كبيرتي السعة بين سنتي 2027 و2030، بهدف تحسين خدمات النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي.
تنشيط المطارات الداخليةوأكدت وزارة النقل أنه سيتم العمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على إعداد خطة عمل تشاركية لتنشيط المطارات الداخلية، سواء في مجال نقل المسافرين أو الشحن الجوي، ضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياحية والثقافية لكل جهة.
وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص 18.5 مليون دينار لمطار توزر – نفطة خلال الفترة 2027 – 2030، إضافة إلى 14.2 مليون دينار لتمويل مشاريع بمطار جربة – جرجيس.
إعفاء الرحلات الداخلية من المعاليمكما يعتزم ديوان الطيران المدني والمطارات تجديد قرار إعفاء الرحلات التجارية الداخلية من معاليم الطيران الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية، في خطوة تهدف إلى دعم حركة النقل الجوي الداخلي.
مشروع توسعة مطار تونس قرطاجوبالتوازي مع هذه الإجراءات، شرع الديوان في إعداد مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي لرفع طاقة استيعابه إلى 18.5 مليون مسافر سنويا بحلول سنة 2031، مقابل حوالي 5 ملايين مسافر حاليا.
وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع نحو 3 مليارات دينار، مع إمكانية الترفيع في الطاقة الاستيعابية لاحقا حسب تطور حركة المسافرين، بما يسمح بمواصلة استغلال المطار إلى ما بعد سنة 2050.
مستقبل مطار النفيضةوذكّرت وزارة النقل بأن المدة التعاقدية لاستغلال مطار النفيضة – الحمامات تنتهي سنة 2047، ما يستوجب دراسة إمكانية استعادته بعد انتهاء اللزمة وربطه بمطار تونس قرطاج عبر القطار السريع، بهدف تعزيز قدرات المطارات التونسية على استيعاب تطور الحركة الجوية.
