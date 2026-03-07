الخطوط التونسية تطلق طلب عروض دولي لكراء طائرتين من طراز «أرباص A320»

خطة لتوسيع الأسطول



تنشيط المطارات الداخلية



إعفاء الرحلات الداخلية من المعاليم



مشروع توسعة مطار تونس قرطاج



مستقبل مطار النفيضة



أعلنتأنأطلقت طلب عروض دولي لاستئجار طويل المدى لطائرتين من طرازلمدة ست سنوات، وذلك في إطار خطة دعم أسطول الشركة وتعزيز قدراتها التشغيلية.وأوضحت الوزارة، في رد على سؤال كتابي تقدم به النائبحول الإجراءات المتخذة لتطوير قطاع النقل الجوي في تونس، أن هذا الاستئجار يندرج ضمنويتمثل هذا النوع من العقود في، حيث تتحمل الشركة المستأجرة كامل المسؤوليات العملياتية المتعلقة بإدارة الطاقم والصيانة وفق شهادة الناقل الجوي الخاصة بها.وتعتزم الشركة، في إطار برنامجها لتجديد الأسطول،، بهدف تحسين خدمات النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي.وأكدت وزارة النقل أنه سيتم العمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على، سواء في مجال نقل المسافرين أو الشحن الجوي، ضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياحية والثقافية لكل جهة.وفي هذا الإطار، سيتمخلال الفترة 2027 – 2030، إضافة إلىكما يعتزمتجديد قرار، في خطوة تهدف إلى دعم حركة النقل الجوي الداخلي.وبالتوازي مع هذه الإجراءات، شرع الديوان في إعدادلرفع طاقة استيعابه إلى، مقابل حواليوتبلغ، مع إمكانية الترفيع في الطاقة الاستيعابية لاحقا حسب تطور حركة المسافرين، بما يسمح بمواصلة استغلال المطار إلى ما بعد سنة 2050.وذكّرت وزارة النقل بأن، ما يستوجب دراسة إمكانية استعادته بعد انتهاء اللزمة وربطه بمطار تونس قرطاج عبر، بهدف تعزيز قدرات المطارات التونسية على استيعاب تطور الحركة الجوية.