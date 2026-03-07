القصرين: المصالح البيطرية تشرف على ذبح جديان محجوزة من قبل الديوانة لطرحها لاحقا بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك

في إطار الحرص على صحة المستهلك وتنظيم مسالك التوزيع، تولت مصالح بلدية القصرين، اليوم السبت، تحت إشراف المصالح البيطرية المختصة، ذبح 10 جديان (برشني) كانت مصالح الديوانة قد حجزتها في وقت سابق.وأوضحت البلدية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه بعد استكمال كافة الإجراءات الصحية والرقابية لضمان سلامة اللحوم وصلوحيتها للاستهلاك، سيتم طرحها للبيع عبر نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق المركزي بمدينة القصرين، بهدف دعم العرض وتوفير لحوم بأسعار مناسبة، مع التأكيد على خضوعها للمراقبة الصحية والبيطرية.وأشارت البلدية إلى أن هذه العملية، التي أنجزت بإذن من والي القصرين زياد طرابلسي، تأتي ضمن جهود السلط الجهوية والمحلية لمراقبة جودة المنتجات بالأسواق، ومكافحة مسالك التوزيع غير القانونية، بما يحمي صحة المستهلك ويضمن سلامة الغذاء.ودعت البلدية في بلاغها المواطنين إلى اقتناء اللحوم من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للرقابة البيطرية، وتجنب الشراء من المسالك العشوائية حفاظاً على سلامتهم الصحية، مؤكدة أن عمليات المراقبة مستمرة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المختصة، من أجل التصدي لكل الممارسات المخالفة التي قد تمس بصحة المواطن أو جودة المنتوجات الغذائية المتداولة في الأسواق.