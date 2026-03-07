Babnet   Latest update 19:08 Tunis

رئاسة البرلمان تنعى الراحل الصادق بلعيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sadokbelaid.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 18:06 قراءة: 1 د, 20 ث
      
نعت رئاسة مجلس نواب الشعب المرحوم الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري، الذي وافته المنية اليوم السبت عن سن 87 عاما ،وقالت إنه من القامات الاكاديمية والفكرية والقانونية في تونس وعلى الصعيدين العربي والدولي.

وذكرت رئاسة المجلس في بلاغ النعي أن الساحة الفكرية والسياسة والقانونية التونسية فقدت بوفاة بلعيد أحد رموزها الذين قضوا حياة زاخرة بالعطاء والإسهام الفاعل والايجابي في إثراء النقاش وتعميقه وفي دفع الاصلاحات المؤسساتية والسياسية في البلاد، مضيفة ان بصماته كانت واضحة وجلية في تاريخ تونس المعاصروفي فترات مفصلية ودقيقة مرت بها البلاد واستفادت بالفعل من رصيده الفكري ومن آرائه المدافعة بكل قوة على مبادئ دولة القانون والمؤسسات وعلى أسس البناء الديمقراطي وصون الحقوق والحريات.


ووفق نص النعي " تجلى ذلك في عديد المحطات منها ترؤس الصادق بلعيد للجنة الاستشارية التي كلفت بإعداد مشروع دستور الجمهورية التونسية الجديد سنة 2022، فضلا عن مشاركته النشيطة في أشغال مختلف اللجان وخلايا التفكير، واثرائه للمنابر الاعلامية والفكرية.


واعتبرت رئاسة البرلمان أن الراحل ساهم في تكوين النخب القانونية التي تتلمذت على يديه في مدارج الجامعة التونسية واستفادت من خبراته وكفاءاته وافكاره القائمة على الإيمان العميق بفكرة الدولة الحديثة التي ترتكز على سيادة القانون، فضلا عن تجربته الثرية في ميدان التحكيم الدولي، التي مثلت فخرا لتونس بالنظر الى اضطلاعه بعديد الوظائف الاستشارية على الصعيد العربي والاقليمي والدولي.

وتقدمت رئاسة مجلس نواب الشعب بأحر التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيد وإلى كل الاسرة السياسية والقانونية والفكرية.

وولد الصادق بلعيد في 3 مارس 1939 بمدينة القلعة الصغرى (ولاية سوسة) وتحصّل على شهادة الدكتوراه والتبريز في القانون من جامعة السوربون بباريس وشغل خطة نائب عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس، ثم تولى عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس بين سنتي 1971 و1977 .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324956

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
3.39 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
21°-11
20°-11
19°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>