وزارة الاسرة تنظم من 8 إلى 15 مارس الجاري معارض جهوية بمختلف جهات البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69abf4af928e63.12623011_qilhnogkpmjef.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 15:08
      
تنظم وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معارض جهوية بمختلف جهات البلاد من 8 الى 15 مارس الجاري تحت شعار "منتجات النساء والفتيات هوية وآفاق للاستثمار والتسويق"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كلّ سنة.

وأضافت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم السبت، أن هذه المعارض التي تشرف عليها المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ستشهد مشاركة حوالي 400 منتفعة من برامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر علاوة على الحرفيات في الصناعات التقليدية والنساء المنتجات بالمجامع التنموية الفلاحيّة النسائيّة المحدثة من قبل الوزارة.


ولفتت الى أن هذه المعارض الجهوية تندرج في سياق حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على تيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في المناطق الداخلية ودعم ترويجها خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
