ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في لبنان إلى 294 قتيلاً

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac50735bc2d1.05806699_ilhkmjoegpqfn.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 17:18
      
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 294 قتيلا و1023 جريحا منذ بداية الهجمات وحتى ظهر اليوم السبت.
وأفادت الوزارة في بيان أن طواقم الإسعاف والمستشفيات ما زالت تتابع عمليات نقل المصابين ومعالجة الجرحى في ظل استمرار الغارات على عدد من المناطق اللبنانية.


وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصاعد القصف والعمليات العسكرية في عدة مناطق من البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتزايد الضغط على القطاع الصحي.
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
