ترامب: لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن وعليها عقد صفقة قبل فوات الآوان

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الكوبية على عقد صفقة قبل فوات الآوان، محذرا من أنه لن يصل "أي نفط أو مال" إلى كوبا بعد اليوم.



وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الأحد: "عاشت كوبا لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط والمال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا خدمات أمنية للديكتاتورين الفنزويليين الأخيرين، ولكن هذا لن يستمر!"



وتابع: "معظم هؤلاء الكوبيين قتلوا في هجوم الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ولم تعد فنزويلا بحاجة إلى حماية من العصابات والمبتزين الذين احتجزوها رهينة لسنوات طويلة. فنزويلا الآن تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى قوة عسكرية في العالم بلا منازع، وسنحميها".وأضاف: "لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن - إطلاقا! أنصحهم بشدة بإبرام صفقة قبل فوات الأوان".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأمريكي في كوبا لأن البلاد تبدو آيلة للسقوط من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوبي الذي كان يعتمد في جزء كبير منه على الدعم النفطي من فنزويلا بات اليوم "خاليا من أي دخل".وفي أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيره لقادة كوبا، مشيرا إلى أن واشنطن ليست معجبة بالنظام الكوبي.وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز قد عبر مرارا عن تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا، ودان "أعمال القرصنة البحرية" التي نفذتها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية.