النائب مروان زيّان يقترح إطلاق "بطاقة التسجيل المؤقت لتسهيل العودة الطوعية" لتنظيم ملف المهاجرين غير النظاميين

قدم عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليممقترح مبادرة وطنية تقوم على إحداث، وذلك في إطار رؤية تهدف إلىويأتي هذا المقترح في سياق البحث عنللتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز في الوقت ذاته قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بطريقة منظمة.يقترح النائب إحداث بطاقة تسجيل مؤقتة تمنح للمهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي، بهدفوتهدف هذه البطاقة إلى تمكين السلطات من، بما يسهل التعامل الإداري والإنساني مع وضعياتهم.كما تسمح هذه الآلية بتوفيرتساعد مختلف الهياكل المعنية على متابعة هذا الملف، مع ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين خلال فترة إقامتهم المؤقتة.ويتضمن المقترح أيضاإلى بلدان المنشأ، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية المختصة، على غرارويشمل ذلك توفير برامج دعم ومرافقة للمهاجرين الراغبين في العودة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسفر والعودة.ويقترح صاحب المبادرة تنفيذ المشروع عبر، تبدأ بمرحلة التحضير ووضع الإطار القانوني والمؤسساتي للمبادرة، ثم مرحلة تسجيل المهاجرين ومنح البطاقات المؤقتة.وتلي ذلك مرحلة تنظيم عمليات العودة الطوعية بالتنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات الدولية، وصولا إلى مرحلة تقييم النتائج وتطوير الآليات المعتمدة في إدارة الملف.ويؤكد النائب مروان زيّان أن هذه المبادرة تندرج ضمن، تقوم على التوازن بين الجوانب الإنسانية والتنظيمية، وتعتمد على التعاون الدولي والدبلوماسية الاستباقية لمعالجة هذه الظاهرة.ويرى صاحب المقترح أن هذه الآلية يمكن أن تمثل، بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ كرامة الإنسان.