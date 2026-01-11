بينهم عرب.. واشنطن تكشف قائمة "أخطر المجرمين الأجانب" الموقوفين في حملة أمنية بولاية مينيسوتا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69633f6624bf09.67338008_kgjhflpomiqen.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت السلطات الأمريكية عن قائمة تضم "أخطر المجرمين الأجانب" الذين ألقي القبض عليهم خلال حملة أمنية واسعة في مينيسوتا، وشملت ملاحقة مهاجرين غير نظاميين مدانين بجرائم عنف خطيرة.



وتضم القائمة، التي نشرتها شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن بيانات "إدارة الهجرة والجمارك" الأمريكية، عددا من المحكومين بجرائم القتل والاعتداءات الجنسية واغتصاب الأطفال، بينهم أشخاص من لاوس والصومال والسودان صدرت بحقهم أوامر ترحيل منذ سنوات طويلة لم تنفذ.







ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القائمة على منصات التواصل، مؤكدة أن "هذا هو السبب في أن لدينا عملاء لإدارة الهجرة والجمارك"، ومشيدة بما وصفته بعملهم الدؤوب لحماية المجتمعات الأمريكية من "هؤلاء المجرمين الخطرين"، وفق وصفها.







وتشدد الإدارة الأمريكية الحالية سياستها تجاه الهجرة عبر تكثيف حملات الملاحقة والاعتقال والترحيل، مع إبراز دور وكالتي الهجرة والجمارك وحماية الحدود كأداة أساسية لـإنفاذ القوانين في الداخل الأمريكي.

