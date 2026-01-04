“نيويورك تايمز”: عملية اختطاف مادورو انطلقت بهجوم إلكتروني واسع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aae10f26d65.81792267_gmejpiqhkonfl.jpg width=100 align=left border=0>

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بدأت بهجوم إلكتروني تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي في العاصمة كاراكاس.



ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين مطّلعين على تفاصيل العملية لم تسمّهم، أن الهجوم الإلكتروني أدّى إلى إغراق مناطق واسعة من كاراكاس في الظلام، ما أتاح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات الاقتراب دون رصد، ومهّد لتنفيذ العملية العسكرية.







وفي السياق ذاته، صرّح دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية، بأن أكثر من 150 طائرة شاركت في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم السبت، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، في تطور أثار ردود فعل دولية واسعة.

