ترامب ينشر صورة للرئيس مادورو وهو معتقل

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو معتقل من قبل القوات الأمريكية.



وفي حسابه على منصة "تروث سوشال"، نشر ترامب صورة الرئيس الفنزويلي، معلقا عليها بالقول: "نيكولاس مادورو على متن السفينة يو إس إس إيو جيما (USS Iwo Jima)".



هذا وأعلن ترامب أن إدارته بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل القيادة في فنزويلا، في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها واشنطن وأدت لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.وأفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين وناشطين، أن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس مادورو وزوجته من داخل منزله في مجمع "فورت تيونا" العسكري في كاراكاس.في المقابل، دانت العديد من الدول الضربات الأمريكية على فنزويلا واعتقال مادورو، على رأسها روسيا، حيث حثت موسكو واشنطن على إعادة النظر في وضع الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.كما أعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان سابق، عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة مستقلة"، وأعلنت موسكو عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.