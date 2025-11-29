Babnet   Latest update 06:51 Tunis

البيت الأبيض يطلق "قاعة عار" إلكترونية لوسائل الإعلام المتهمة بنشر أخبار مزيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f348b1a7aa31.66251777_nhlfoqiejgpkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 06:29 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرة غير مسبوقة بإنشاء قسم خاص على موقع البيت الأبيض تحت عنوان "قاعة عار المخالفين"، تدرج فيه وسائل الإعلام المشتبه بنشرها أخبارا ومعلومات "كاذبة ومضللة".

وعلقت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على هذا القسم الجديد قائلة: "البيت الأبيض بقيادة ترامب يعاقب الأخبار المزيفة كما لم يحدث من قبل".



وظهرت على الصفحة الجديدة قائمة رئيسية ضمت صحيفة واشنطن بوست والقنوات التلفزيونية CBS News وCNN وMSNBC، مع إشارة إلى أن هذه الوسائل الإعلامية "تم ضبطها من قبل البيت الأبيض وهي تنشر قصصا كاذبة ومضللة".

وفي قسم منفصل بعنوان "مجرم الوسائط للأسبوع"، تم إدراج CBS News مرة أخرى بالإضافة إلى الصحيفة الأمريكية "بوسطن غلوب" والبريطانية "إندبندنت"، حيث زعمت الإدارة أن الصحفيين فيها "يشوهون ويبالغون في دعوات الرئيس ترامب لمحاسبة الديمقراطيين".

كما وسع البيت الأبيض من نطاق المبادرة عبر إنشاء جدول أدرج فيه "مواد إعلامية مختلفة وصحفيين فرديين تم ضبطهم في الكذب، والمواد المتحيزة، وتشويه السياق، والإهمال، و'الجنون اليساري'".

وشملت القائمة الموسعة ممثلي صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، وقناتي ABC News وCNN، وموقع Axios الإخباري، وهيئة الإذاعة البريطانية BBC، ووكالة "أسوشيتد برس"، وموقع "بوليتيكو" وغيرها من المؤسسات الإعلامية البارزة.

تمثل هذه الخطوة تصعيداً ملحوظاً في العلاقة المتوترة أصلا بين البيت الأبيض ومؤسسات الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة.



