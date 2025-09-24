إصابة 22 إسرائيليا في إيلات بانفجار مسيرة أطلقت من اليمن

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن 22 شخصا أصيبوا، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.



وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في المدينة.



Have the #Houthis found a hole in Israeli air defence? ⚠



Within the past hour, a #Houthi drone breached Israeli air defence and impacted Club (Kalab) Hotel in #Eilat injuring at least 8, despite Red Alerts which indicate the IDF was aware of the approaching #UAV.



Houthi drones… pic.twitter.com/JyOybCsdkm — Martin Kelly (@_MartinKelly_) September 24, 2025

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مسيرة سقطت وسط إيلات وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية وإنها تجري تقييما ميدانيا للوضع.كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه حاول اعتراض المسيرة التي اطلقت من اليمن باتجاه ايلات قبل سقوطها.وقالت إذاعة الجيش إن المسيرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأرض ما صعب اعتراضها على القبة الحديدية.وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فشلا في اعتراض المسيرة.وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة اليمنية والفشل في إسقاطهاتجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيون)، التي تسيطر على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد من الزمن، نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للفلسطينيين.وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.