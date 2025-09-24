Babnet   Latest update 18:14 Tunis

إصابة 22 إسرائيليا في إيلات بانفجار مسيرة أطلقت من اليمن

Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 16:41
      
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن 22 شخصا أصيبوا، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في المدينة.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مسيرة سقطت وسط إيلات وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية وإنها تجري تقييما ميدانيا للوضع.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه حاول اعتراض المسيرة التي اطلقت من اليمن باتجاه ايلات قبل سقوطها.

وقالت إذاعة الجيش إن المسيرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأرض ما صعب اعتراضها على القبة الحديدية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فشلا في اعتراض المسيرة.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة اليمنية والفشل في إسقاطها


تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله (الحوثيون)، التي تسيطر على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد من الزمن، نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للفلسطينيين.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


