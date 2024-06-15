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"أبو عبيدة" يصدر بيانا جديدا موجها الى الحجاج في يوم عرفة

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 09:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أصدر الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، بيانا موجها الى الحجاج في يوم عرفة.

وقال أبو عبيدة: "ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة".

...

وأضاف: "إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة".

وتابع: "إن "طوفان الأقصى" انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وإن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم".

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.


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