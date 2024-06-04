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رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم الأمريكية كوكو غوف

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 07:58 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تواجه اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا في الدور الربع النهائي من بطولة رولان غاروس(ثاني البطولات الاربع الكبرى غراند سلام) الأمريكية كوكو غوف (20 عاما) المصنّفة ثالثة عالميا التي كانت أزاحت من جهتها الإيطالية ايليزابيتا كوتشاريتو المصنفة 51 عالميا بالفوز عليها بنتيجة 2ءصفر (6-1 و6-2).

أنس أمام إنجاز تاريخي اليوم للتأهل لأوّل مرة لنصف نهائي البطولة.


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