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عدد مشاهدات مقابلة بوتين مع كارلسون على منصة "إكس" يتجاوز 150 مليون مشاهدة

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 06:22 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تجاوز عدد مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون 150 مليون مشاهدة خلال 23 ساعة من نشرها على منصة "إكس".

ووضع أكثر من 860 ألف مشاهد علامة "أعجبني" تحت المنشور، في حين بلغ عدد إعادة نشر المقابلة 269 ألفا.

...

وفي قناة تاكر كارلسون على "يوتيوب" تجاوز عدد مشاهدات المقابلة 8.3 مليون.
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وفي الساعات التسع الأولى من نشر المقابلة على منصة "إكس" تجاوز عدد مشاهداتها 75 مليون مشاهدة مع عشرات آلاف تفاعلات الإعجاب.

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن رأيه بصدق خلال إجراء المقابلة معه.

ونشر كارلسون رسالة بالفيديو يوم الثلاثاء الماضي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن فيها أنه سيجري مقابلة مع الرئيس بوتين.
وأضاف أن الغرض من مقابلة الرئيس بوتين إطلاع الشعب الأمريكي على روسيا على حقيقتها، وأسباب أزمة أوكرانيا.
وفي الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، قام ببث المقابلة.


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